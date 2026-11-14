Agencias

Adjudicada en París la primera fotografía de Bogotá, de 1842, por 300.800 euros

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París, 14 nov (EFE).- Un daguerrotipo de placa completa que representa la primera vista de Bogotá se vendió este sábado en París por 300.800 euros, informó a EFE la casa de subastas Christie's.

Titulado 'Calle del Observatorio' y realizado en Bogotá a principios de la década de 1840 por Jean-Baptiste Louis Gros, conocido como el barón Gros, el daguerrotipo salió a la venta con una valoración estimada de entre 60.000 y 80.000 euros.

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Esta imagen "ocupa un lugar destacado en la historia mundial de la fotografía", según la casa Christie's, ya que "no solo se trata de una de las primeras fotografías conocidas de Colombia, sino también de uno de los primerísimos daguerrotipos urbanos realizados fuera de Europa y de los Estados Unidos".

La instantánea, que perteneció al periodista y emblemático director de Paris Match Roger Thérond, retrata un paisaje prácticamente desierto, con las montañas de la cordillera de los Andes al fondo.

Además de ser uno de los primeros daguerrotipos, técnica que comenzó a difundirse en 1839, esta fotografía destaca por su prolongado tiempo de exposición, de 47 segundos, y por registrar un entorno urbano y no un retrato de estudio, práctica habitual en aquel periodo.

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En esa época, Bogotá pertenecía a la República de la Nueva Granada, territorio que abarcaba las actuales Colombia y Panamá.EFE

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