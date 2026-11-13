Agencias

Yomif Kejelcha no correrá el Maratón de Valencia por una lesión

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Valencia (España), 13 nov (EFE).- El atleta etíope Yomif Kejelcha, actual récord del mundo de medio maratón y segundo hombre más rápido de la historia en maratón, no estará en la línea de salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich el próximo 6 de diciembre debido a una lesión, según anunció la organización este viernes.

“A veces el deporte es así. Necesito parar ahora, recuperarme bien y trabajar duro para estar de vuelta en la línea de salida pronto”, señaló el atleta en el comunicado publicado por la prueba española.

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La organización lamentó la baja del que era uno de los grandes candidatos a ganar la prueba y batir el récord del mundo tras su gran debut en la distancia, en el Maratón de Londres de 2026, con una marca de 1h59:41.

Desde la Organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich desearon a Yomif “una pronta recuperación” y esperaron poder contar con su presencia en otra edición. EFE

plm/nhp/cmm

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