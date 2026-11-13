Google lanza Gemini 4 Hydrogen, su nuevo modelo rápido para codificación y flujos de trabajo agénticos

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Google ha lanzado Gemini 4 Hydrogen, su nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) de vanguardia, que lleva a cualquier usuario la velocidad y eficiencia en tareas como codificación y flujos de trabajo agénticos que suelen aplicarse en el día a día.

La tecnológica ha señalado que, a diferencia de Gemini 4 Carbon y Gemini 4 Argon, pensados para el razonamiento profundo para resolver tareas complejas, Hydrogen está "diseñado para la ejecución rápida de diversos flujos de trabajo agénticos".

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"En el desarrollo de software en entorno real, mientras los equipos confían en modelos frontera como Carbon y Argon para un juicio profundo de la arquitectura cuando diseñan sistemas o corrigen errores sutiles, necesitan un modelo de ejecución rápido y disciplinado para escribir código, hacer pruebas y verificar cambios", ha señalado Google en su anuncio, para indicar que Hydrogen funciona tanto como un modelo para el día a día del usuario como para combinarse con Carbon y Argon en flujos de trabajo multimodal de alta eficiencia.

El nuevo modelo está disponible desde este jueves en todos los planes de Google AI Studio, la Gemini API, Gemini for business, la app de Gemini, Google Search y para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra en Google Antigravity.

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Gemini 4 Hydrogen tiene un precio de 1,50 dólares por millón de 'tokens' de entrada y 7,50 dólares por millón de 'tokens' de salida.

En lo que respecta a su rendimiento, Hydrogen sobrepasa a Argon en el Índice de Inteligencia de Artificial Analysis, con un nivel de pensamiento alto por defecto, por 51 frente a 50, y alcanza 54 con el ajuste de pensamiento más alto, de los cuatro que ofrece (bajo, medio, alto y 'xhigh').

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Google ha subrayado que Hydrogen alcanza este rendimiento "a menudo completando tareas más rápido que otros modelos de su clase". Se convierte en el modelo perfecto que requieran agentes paralelos en los que Carbon actúa como coordinador e Hydrogen impulsa los agentes de trabajo y verifica que los cambios se estén ejecutando bien.

El laboratorio de IA ha compartido una comparativa de los resultados de su nuevo modelo de IA frente a Claude Sonnet 5.5 y GPT-6.1 Terra y, según sus propias pruebas, Gemini 4 Hydrogen lidera en siete de las diez pruebas, todas ellas centradas en flujos de trabajo en organizaciones y de desarrolladores.

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Hydrogen gana, entre otras, en codificación agéntica (SWE-sweep), con 13,5 % frente a 3,1 % de Claude y 5,8 % de GPT; en trabajo de conocimiento, destacando en Agents'Last Exam, con 71,6 % frente a 60,4 % y 69,8 %, en multimodal en Chartography con 66,6 %, mientras que Claude alcanza 61,6 % y GPT 63,2 %; y, por último, en razonamiento (HLE-Diamond) con 58,8 %, frente a 53,3 % y 47,3 % respectivamente.

Sí que se queda por detrás de Sonnet 5.5 en Terminal-Bench 4.1 (ajustado por trampas) con 57,0 % frente al 63,9 % de Claude, en uso del ordenador (OSWorld-2.1, subconjunto sin conexión) con 77,6 % frente al 83,9 % de Claude y en Terminal-Bench-Science 0.1, con 51,4 % de Hydrogen, mientras que Claude alcanza el 59,9 % y GPT el 58,3 %.

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Aunque Google ha destacado la capacidad de Hydrogen en las organizaciones y para los desarrolladores, a través de la 'app' de Gemini cualquier usuario puede usar el nuevo modelo como su asistente para el día a día. Según la compañía, al seguir mejor las instrucciones y llamar a las herramientas adecuadas, la tecnológica lo presenta como una mejora frente a Gemini 3.8 Flash con tareas completadas 2,5 veces más rápido en su nivel de pensamiento alto.

De hecho, Google mantiene que es un modelo perfecto para estas lides en redacción, investigación y trabajo diario, al igual que en la conexión con 'apps' como Gmail y Google Drive para extraer el contexto relevante y para explorar y probar ideas, como sucede en las experiencias que ha integrado la tecnológica en los móviles Android.

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Por último, en lo que respecta a la seguridad y alineación, Gemini 4 Hydrogen recibe las mejoras recientes en estas dos materias con un entrenamiento integrado con protecciones en tiempo real, sobre todo en áreas clave de flujos de trabajo agénticos más seguros y alineados, e interacciones cotidianas más fiables y precisas.