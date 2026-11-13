Colau critica que Trump "está poniendo a España en peligro" y reivindica el cierre de sus las bases de EEUU

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La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha denunciado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "poniendo en peligro" a España y quiere cerrar las bases norteamericanas en España, ubicadas en las localidades de Rota y Morón.

También ha atribuido a Vox reivindicar "abiertamente el fascismo" y de la dictadura franquista, que tiene fuerte sintonía con el mandatario norteamericano.

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Durante una entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild, recogida por Europa Press, ha afirmado que quiere cerrar las bases de Estados Unidos en España pero es consciente de que no se puede hacer "de la noche a la mañana".

Máxime, ha relatado, ante un "señor tan peligroso que está provocando guerras por todo el mundo y nos está poniendo en peligro directamente". "Donald Trump está poniendo a España en peligro", ha insistido.

"PATRIOTISMO" ES DEFENDERSE DE TRUMP

Colau ha argumentado que lo "realmente patriótico" es defender a España de Trump, que es "un peligro con patas" y que no es un aliado de España, dado que está amenazando con castigar con "aranceles" y provocando "inestabilidad en todo el mundo". "Está haciendo que nuestra vida sea cada día más cara, porque la inflación tiene que ver con todas las guerras que está provocando", ha apostillado.

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Luego, ha lanzado que el actual mandatario norteamericano respecta la "democracia formal" porque "no le queda más remedio", pero en el fondo "intenta alterar las reglas del juego por decirlo suave", interviene en terceros países y "declara guerras sin respetar lo que diga Naciones Unidas".

Respecto al presidente argentino Javier Milei, la aspirante a la Moncloa de Frente Amplio ha afirmado que es una persona "extremadamente de derecha" que está destrozando la economía y los servicios públicos de Argentina. En su caso no le llamaría "fascista" pero sí piensa que es una persona "autoritaria" que está desplegando una "represión muy fuerte" a la protesta social en su país.

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VOX BANALIZA EL FRANQUISMO

Colau ha reflexionado que hay que ser cuidadoso con el lenguaje y no "hacer un mal uso" de la palabra facha, pero sí observa de forma clara que en Europa hay partidos que "efectivamente defienden ideas cercanas al fascismo".

Es más, ha definido al líder de Vox, Santiago Abascal, como un dirigente "muy cruel" y su formación, a su juicio, "reivindica abiertamente el fascismo" y banaliza la dictadura franquista. "Señalar y decir que hay que salir a cazar inmigrantes te hace fascista", ha apostillado para acusar a Vox de hacer una incitación al odio y tener "complicidades" con grupos como Núcleo Nacional o de Desokupa.

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LA FLOTILLA MOVIÓ A GOBIERNOS EUROPEOS

Por otro lado, ha denunciado que Israel ha perpetrado un genocidio con la población palestina y ha reivindicado la acción de la Flotilla de apoyo a Gaza porque, bajo su criterio, presionó para que diversos gobiernos europeos se movieran en su posición.

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"Yo, humildemente, necesitaba poner el cuerpo para intentar que dejaran de matar niños en Gaza", ha añadido para aseverar que un montó de gente estuvo dispuesto a arriesgar su vida porque les "dispararon con drones" y les "secuestró" el ejército hebreo.

De esta forma, Colau ha afirmado que el PSOE, que era pro Israel, cambió su postura por la protesta social y ha afirmado que si llega al Gobierno actuaría para romper relaciones diplomáticas y comerciales con este país.