Un hermano del capo mexicano 'El Mencho', condenado a 22 años de prisión en EE.UU.

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Washington, 13 nov (EFE).- El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, hermano del capo 'El Mencho', fue condenado este viernes por un tribunal federal de Washington a 22 años y seis meses de prisión por delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La jueza Beryl A. Howell del Tribunal Federal del Distrito de Columbia dictó sentencia después de que el acusado se declarara culpable el pasado julio de conspiración para narcotráfico para el Cartel Milenio y el Cartel Jalisco Nueva Generación a lo largo de dos décadas.

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Howell rebajó la condena de 30 años que pedía la Fiscalía, según dijo, teniendo en cuenta la edad del sentenciado, 68 años, y las condiciones médicas crónicas que padece, entre ellas problemas cardiovasculares o una condición del sistema inmune que le causa "confusión", según la defensa.

El propio abogado del narcotraficante expuso que la condición de aislamiento en la que vive Oseguera está contribuyendo a una situación de "declive mental y físico".

La magistrada manifestó que el acusado participó en la entrada de cocaína y metanfetamina en Estados Unidos, así como en organizaciones criminales, una suma de delitos que, a su parecer, tienen un "efecto desestabilizador" en el país.

La acusación pedía una condena mayor para que "no vuelva a tener la oportunidad de perjudicar a Estados Unidos".

Antes de la lectura de la sentencia, el condenado tomó la palabra y ofreció, en español, "una disculpa pública" por "acciones graves" y lamentó sus "acciones y el daño causado", según pudo constatar EFE en la sala.

Asimismo pidió al tribunal que, aunque entiende que debe "afrontar las consecuencias", la duración de la sentencia le permitiera no "morir lejos" de su familia, uno de sus "mayores temores", según leyó de una carta previamente redactada.

Oseguera permaneció durante todo el juicio sin reaccionar de manera visible a lo que escuchaba a través de una intérprete, ya que no habla inglés, y ataviado con un mono verde propio de su condición de recluso.

'El Mencho', fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, murió el pasado 22 de febrero tras resultar herido durante un operativo militar del Ejército mexicano en Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Su hijo Rubén Oseguera González (alias 'El Menchito') fue condenado en marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y uso de armas de fuego, condena que cumple en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado. EFE

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