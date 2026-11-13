Pochettino afronta ante Haití su último reto antes de ir al Manchester United

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Miami (EE.UU.), 13 nov (EFE).- La selección de Haití será el último rival del entrenador argentino Mauricio Pochettino al frente de Estados Unidos antes de su marcha al Manchester United, fichaje que se hará efectivo una vez concluya la eliminatoria a doble partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Estados Unidos y el combinado caribeño se enfrentan este sábado en Miami en el primero de los dos encuentros que definirán el pase a las semifinales, con el segundo programado para el próximo martes en Ohio.

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La inseguridad en Haití, país sumido en una profunda crisis, obliga desde hace años a su selección a jugar en el exilio, por lo que en esta eliminatoria ambos partidos se disputarán en Estados Unidos.

No obstante, Miami acoge la mayor diáspora haitiana en EE.UU., por lo que se espera un gran ambiente en el Nu Stadium, estadio del Inter Miami, que albergará el duelo a partir de las 16:30 hora local (21:30 GMT).

La última vez que ambos equipos se cruzaron fue en la Copa Oro 2025, en un partido que Estados Unidos ganó por 2-1 ante su público.

Este encuentro será el penúltimo examen de Pochettino como seleccionador de Estados Unidos, después de que el Manchester United anunciara este viernes su fichaje a partir del 18 de noviembre para reemplazar a Michael Carrick.

El preparador argentino compareció hoy en rueda de prensa para explicar su marcha del combinado de las barras y estrellas, un acto en el que se mostró visiblemente emocionado y al borde del llanto, y afirmó que era difícil rechazar a un gigante como el Manchester United.

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Además, agradeció a la federación estadounidense por su transparencia y su apoyo en todo momento, e insistió en que está plenamente centrado en los compromisos contra Haití hasta que viaje a Inglaterra.

Los dos primeros partidos oficiales de Pochettino al frente de EE.UU. también correspondieron a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. En aquella ocasión, el argentino se estrenó con dos victorias ante otro rival caribeño: Jamaica.

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Sin embargo, el desenlace de la competición no fue el deseado, puesto que el equipo cayó en semifinales contra Panamá.

La federación estadounidense no ha anunciado aún al relevo del argentino, que no tendrá que sentarse en el banquillo hasta la próxima ventana internacional de marzo.

El medio 'The Athletic' informó que el técnico español Pep Guardiola es el principal objetivo del organismo, aunque su contratación se presenta complicada, ya que el técnico de Santpedor ha manifestado su intención de tomarse un descanso de los banquillos y recientemente rechazó una oferta para dirigir a la selección italiana.

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- Alineaciones probables:

Haití: Alexandre Pierre; Carlens Arcus, Carl Sainte, Jean-Kévin Duverne, Martin Expérience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence, Fafà Picault y Wilson Isidor.

Entrenador: David Badía.

Estados Unidos: Brian Schwake; Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty, Antonee Robinson; Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Christian Pulisic; y Folarin Balogun.

Entrenador: Mauricio Pochettino.

Árbitro: Por confirmar.

Estadio: Nu Stadium de Miami.

Hora: 16.30 hora local (21.30 GMT). EFE