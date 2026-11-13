Le Pen dispuesta a reunirse con Zelenski tras haber dicho que recortará fondos a Kiev

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París, 13 nov (EFE).- La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, favorita de los sondeos para las presidenciales de Francia de abril-mayo próximo, se mostró este viernes dispuesta a reunirse con el presidente Ucrania, Volódimir Zelenski, tras haberse mostrado partidaria de un recorte de la ayuda financiera francesa a Kiev si llega al Elíseo.

En unas declaraciones a la prensa en un salón de productos franceses, Le Pen aseguró que tratará de ese posible encuentro con el embajador ucraniano en París, con el que tiene programada una reunión el lunes próximo.

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La líder de la extrema derecha francesa señaló que el encuentro con Zelenski debería tener lugar en Bruselas y sobre esto precisó que "el lugar estaría justificado porque en realidad el problema de la financiación de Ucrania sacude a toda Europa".

El pasado 14 de octubre, Le Pen aseguró en la capital comunitaria que cortaría la financiación de la ayuda a Ucrania en caso de ganar las presidenciales ante los problemas presupuestarios que atraviesa su país.

"Empieza a convertirse en un problema en Europa", dijo este viernes la líder ultraderechista, que aseguró que en otros países, como Alemania, comienzan a surgir líderes que ponen en cuestión las ayudas a Kiev.

La financiación de esa ayuda ha levantado las primeras ampollas en el seno de los 27, después de que Zelenski considera insuficiente el crédito de 90.000 millones aprobado por la UE y cifrara en 70.000 millones suplementarios las necesidades de su país para este año y el próximo.

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Zelenski respondió a Le Pen que la ayuda que Europa otorga a Ucrania también beneficia a la UE, puesto que hay un retorno de experiencia militar, al tiempo que le recordó el alto precio que su país está pagando en términos de vidas humanas por oponerse a la invasión rusa.

En términos similares se expresó el presidente francés, Emmanuel Macron, que destacó la "falta de humanidad" mostrada por la líder ultraderechista y garantizó la ayuda a Ucrania porque, dijo, favorece a la seguridad de todo el continente. EFE