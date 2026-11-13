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SpaceX lanza su Starship en el decimoquinto vuelo y desvía el propulsor al mar

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Washington, 13 nov (EFE).- SpaceX lanzó con éxito este viernes su decimoquinta misión de prueba de Starship, aunque tuvo que desviar el cohete propulsor Super Heavy a aguas del golfo de México en lugar de intentar recuperarlo con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento en Starbase, en el sur de Texas.

La compañía aeroespacial del magnate tecnológico Elon Musk informó en su cuenta de X que el Super Heavy había sido "desviado hacia un amerizaje en alta mar en el golfo" sin ofrecer de momento más detalles.

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El objetivo de esta misión era intentar recuperar por primera vez mediante brazos mecánicos tanto el propulsor como la nave Starship, que tiene previsto retornar a la tierra el sábado tras desplegar 26 satélites V3 de la red Starlink y completar unas 14 órbitas. EFE

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