Salvamento Marítimo rescata dos pateras con 133 migrantes en aguas próximas a El Hierro

07/07/2018 Inmigrantes rescatados de pateras POLITICA SOCIEDAD SALVAMENTO MARÍTIMO

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Salvamento Marítimo ha rescatado dos pateras con 133 migrantes en aguas próximas a la isla de El Hierro a última hora de este jueves, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los migrantes fueron trasladados hasta la isla, donde un dispositivo sanitario asistió a los 133 migrantes, presentando todos buen estado en general.

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De esta forma, los 133 migrantes se suman a las 274 personas que habían arribado al muelle de La Restinga, en la isla de El Hierro, a bordo de tres embarcaciones desde la tarde del miércoles y hasta el mediodía de este jueves, según ha informado Salvamento a los medios.