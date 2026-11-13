El Ibex 35 abre la sesión con una caída del 0,2% pero mantiene los 19.900 puntos

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El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este viernes con un retroceso del 0,2% que llevaba al selectivo a cotizar en los 19.925,10 puntos, viéndose aún influenciado por los acontecimientos en Oriente Próximo y los resultados empresariales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el régimen de Irán "se está desmoronando", afirmando que su economía está destruida, sus Fuerzas Armadas han sido "aniquiladas" y que Washington ejerce un "control total" sobre el estrecho de Ormuz sin haber sufrido bajas militares en los últimos cinco meses.

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En una entrevista telefónica concedida a la conservadora cadena de televisión estadounidense Salem News Channel, el mandatario ha subrayado que no dudará en recurrir nuevamente a la fuerza militar si detecta que la situación en la región toma un rumbo desfavorable, tras señalar que Estados Unidos lleva tres semanas combatiendo "a un ritmo bastante rápido".

De su lado, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber atacado y destruido un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos situado en Bahréin, en represalia por un bombardeo aéreo previo contra una torre de telecomunicaciones en la localidad iraní de Sirik, en la provincia meridional de Hormozgán.

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En un comunicado recogido por la agencia Tasnim --vinculada al propio órgano castrense--, la fuerza aeroespacial del cuerpo militar de élite iraní ha detallado que la operación se ha ejecutado en respuesta directa a la ofensiva aérea atribuida a las fuerzas estadounidenses contra las infraestructuras de Sirik.

En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent subía hasta los 96,12 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba hasta los 88,9 dólares.

Ya en España, en el ámbito 'macro', Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%.

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En el plano empresarial, Técnicas Reunidas ha informado, antes de la apertura del mercado, que obtuvo un beneficio neto de 119,6 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que representa un incremento del 12% respecto a los 106,9 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía recuperará el diviendo a cuenta tras firmar una cartera récord.

Asimismo, Enagás ha comunicado que, a través de su filial Enagás Internacional ha firmado un acuerdo con EDF Invest -división de Electricité de France (EDF)- para adquirir una participación del 18% en el capital social de la sociedad francesa Teréga por un importe de 311 millones de euros. De este modo, su participación en esta empresa gala se eleva hasta el 49,5%.

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Por último, la compañía farmacéutica Reig Jofre ha indicado que registró un beneficio neto consolidado de un millón de euros en los nueve primeros meses, lo que supone un descenso del 46% respecto a las ganancias de casi 1,9 millones obtenidas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

ACCIONA LIDERA LOS DESCENSOS DEL IBEX 35

Los valores más bajistas en el comienzo de la jornada eran Acciona Energía, que bajaba un 3,13%, así como Acciona, que cedía un 2,81%, mientras que Colonial bajaba un 1,6% y Arcelormittal se dejaba un 1,5%.

De su lado, los títulos que mejor resistían en la apertura eran Repsol, con un ascenso del 1%; seguido de ACS, con un avance del 0,8%; así como Merlin, con una subida del 0,5%; e Iberdrola, que crecía un 0,4%.

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La apertura negativa del Ibex 35 secunda la tendencia del resto de los principales índices del Viejo Continente, que sufrían igualmente descensos en el arranque de la sesión. De este modo, el Cac40 de París y el Ftse100 de Londres cedían un 0,1%, mientras que el FtseMib de Milán se despertaba en tablas.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro se recuperaba frente al 'billete verde' y se cambiaba por 1,1067 dólares, mientras que el bono español de deuda a 10 años se elevaba hasta el 3,949%.