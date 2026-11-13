Desmantelados cinco talleres mecánicos ilegales en Cuenca, Las Mesas, Tarancón y Villar de Cañas

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La Guardia Civil de Cuenca ha desmantelado cinco talleres mecánicos ilegales distribuidos por la provincia en el marco de un operativo conjunto en el que han participado efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Destacamento de Fiscal y Fronteras. La actuación se ha saldado con la tramitación de 152 infracciones administrativas en establecimientos situados en Cuenca, Las Mesas, Tarancón y Villar de Cañas.

Las inspecciones revelaron que ninguno de los cinco locales contaba con actividad industrial dada de alta, licencias municipales ni medidas de seguridad, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

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Estas actividades ilícitas suponen un caso de competencia desleal, vulneran los derechos de los consumidores y afectan a la seguridad vial al realizar reparaciones sin garantías técnicas.

Durante el dispositivo, los agentes sorprendían a los operarios realizando reparaciones y constataban el almacenamiento irregular de piezas y residuos. Además, han intervenido maquinaria profesional y documentación de interés.

La infracción más grave ocurría en un taller de Cuenca, donde los especialistas del Seprona comprobaron que los aceites usados, combustibles y fluidos químicos se vertían directamente a la red de alcantarillado público llegando al cauce del río Júcar, con el consiguiente riesgo de afección a la fauna y flora de este ecosistema fluvial.

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La totalidad de las infracciones administrativas en materia medioambiental, seguridad industrial, Seguridad Social, obligaciones tributarias y gestión de residuos peligrosos ya han sido remitidas a los organismos competentes. Asimismo, se ha decretado el cese de la actividad en los cinco establecimientos inspeccionados.