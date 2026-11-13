Rusia avisa a Alemania y Canadá de sanciones si se la excluye de sus Mundiales de hockey sobre hielo

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La Federación Rusa de Hockey sobre Hielo ha advertido a Alemania y Canadá, como países anfitriones, de que les reclamará una indemnización económica y que solicitará otras sanciones en el caso de que se excluya a su selección de competir en los respectivos Mundiales que organizan.

De hecho, el organismo ya ha presentado la correspondiente solicitud ante el Comité de Ética de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF), según declaró su presidente, Vladislav Tretiak, a la agencia de noticias 'TASS'.

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Esto se produce en medio del debate en torno a la reincorporación de Rusia a la competición internacional solicitada hace unas semanas por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y la consiguiente amenaza de boicot al torneo por parte de varios países y también de patrocinadores si compite el combinado ruso.

Canadá, país anfitrión del Campeonato del Mundo Juvenil Masculino de Hockey sobre Hielo de finales de año, ya anunció que no concederá visados a los jugadores rusos, mientras que en Alemania, que acogerá el Mundial Absoluto en 2027, su Gobierno federal declaró que acoger el torneo sería "prácticamente imposible" si Rusia participara.

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"Si Canadá y Alemania se niegan a permitir la participación de la selección rusa, exigiremos una indemnización, impondremos el aplazamiento de las competiciones e impondremos sanciones a los organizadores", afirmó Tretiak tras una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, y otros responsables deportivos.

Varios países, entre ellos Finlandia, actual campeona del mundo, han declarado que no competirán contra equipos rusos. Los Gobiernos finlandés y noruego también anunciaron esta semana que no expedirán visados a los deportistas rusos, unas restricciones que afectarán inicialmente sobre todo a los deportes de invierno, ya que se celebran numerosas competiciones en ambos países.

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