La COP31 recoge más financiación y menos combustibles fósiles en primeras "reflexiones"

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Antalya (Turquía), 13 nov (EFE).- La presidencia de la COP31 publicó este viernes un primer documento de reflexión que reúne las propuestas de los países para el posible texto político de cierre de la cumbre, y que incluye desde abandonar los combustibles fósiles hasta ampliar la financiación para los países vulnerables y responder a la superación de los 1,5 grados de calentamiento.

El documento no es siquiera un borrador de acuerdo, sino un resumen organizado de las posiciones expresadas por las delegaciones en las consultas del pasado martes y miércoles.

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El propio documento advierte de que no refleja consenso ni el grado de respaldo de cada propuesta, ya que algunas fueron planteadas por varios países y otras por unos pocos.

El texto permite conocer qué asuntos quieren incluir los gobiernos y también cuáles prefieren excluir, por lo que supone un primer mapa para orientarse en las discusiones.

El posible documento final, conocido como "cover decision", reúne las principales orientaciones políticas de la cumbre y conecta asuntos negociados por separado para darles coherencia.

La aprobación de la declaración final requiere de consenso, pero no convierte todo su contenido en obligaciones jurídicas.

Entre las propuestas de estas "reflexiones" figura reafirmar el multilateralismo y el Acuerdo de París, así como responder a la prevista superación del umbral de 1,5 grados, para limitarlo lo máximo posible.

El texto recoge propuestas para acelerar la mitigación, que consiste en reducir emisiones, reforzar la adaptación frente al impacto de la crisis climática y responder a las pérdidas y daños que no se hayan podido evitar.

También incluye el objetivo de elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía en 2035, una prioridad de la presidencia turca.

Junto a esa meta aparecen las renovables, la eficiencia, las redes y el almacenamiento, pero también peticiones para respetar las circunstancias nacionales y no imponer una único camino energético.

La diversidad de posiciones se aprecia en las referencias a abandonar los combustibles fósiles y eliminar sus subsidios, junto con propuestas para que el documento no señale fuentes de energía concretas.

También figuran las hojas de ruta brasileñas para abandonar los combustibles fósiles y luchar contra la deforestación, así como tecnologías para capturar y almacenar CO2 o retirarlo de la atmósfera.

En financiación, recoge demandas para que los países desarrollados cumplan sus obligaciones, faciliten el acceso a fondos y avancen hacia los 300.000 millones de dólares anuales en 2035, dentro de la meta de 1,3 billones de fuentes públicas y privadas.

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Incluye además propuestas para concretar una base de referencia del compromiso de triplicar la financiación para adaptación, además de fomentar instrumentos financieros que no agraven la deuda.

Otras propuestas reclaman reconocer el papel central de la ciencia y del panel de expertos climáticos de la ONU.

Las consultas continuarán este viernes y se espera que las delegaciones presenten propuestas escritas durante el fin de semana, antes de una primera propuesta de texto a comienzos de la próxima semana.

Diana Acconcia, representante de la Comisión Europea, consideró en una rueda de prensa que el resumen refleja "con fidelidad las posiciones expresadas", incluidas las europeas, pero precisó que todavía es una base para nuevas consultas, no para negociar ya un acuerdo.

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Jasper Inventor, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP31, afirmó que los ingredientes para avanzar están sobre la mesa.

"Ahora, los gobiernos deben combinarlos en una receta que genere una acción climática real, en lugar de un acuerdo diluido que se limite al mínimo común denominador", agregó.

Sara Pizzinato, delegada de Greenpeace España y Portugal, pidió a España impulsar una posición europea ambiciosa y justa.

"No necesitamos otra COP que derive en el acuerdo más débil posible", afirmó.EFE