Diez muertos en disturbios entre mineros de oro y fuerzas de seguridad en Guinea-Conakri

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Nairobi, 13 nov (EFE).- Al menos diez personas murieron en enfrentamientos desatados entre mineros de oro y fuerzas de seguridad, que emplearon munición real, en el noreste de Guinea-Conakri, tras la prohibición de las actividades mineras artesanales en la zona, confirmó el Gobierno de este país de África occidental.

Según un comunicado que recogen este viernes medios locales, los hechos ocurrieron este miércoles en la zona de Sètiguiyah, en la región de Siguiri.

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"Estos hechos tuvieron lugar durante una patrulla conjunta de las fuerzas de defensa y seguridad encargada de comprobar, sobre el terreno, la aplicación efectiva del decreto conjunto del 2 de noviembre de 2026 por el que se prohíbe la extracción de oro de manera anárquica e ilegal", detalló el Gobierno.

"Los manifestantes levantaron barricadas en la vía pública, lo que dificultó el desarrollo de esta misión", afirmaron las autoridades, al precisar que la situación acabó en enfrentamientos "durante los cuales se produjo un intercambio de disparos entre los manifestantes y las fuerzas de defensa y seguridad".

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Según el balance provisional de las autoridades de Siguiri, al menos diez personas murieron, incluyendo cinco ciudadanos extranjeros.

Asimismo, trece personas resultaron heridas, entre ellos civiles y agentes, y se registraron daños materiales.

Fueron incendiadas dos camionetas y un camión de las fuerzas de seguridad, así como dos máquinas trituradoras para pulverizar las rocas auríferas, mientras una barraca que servía como depósito de bebidas alcohólicas fue destruida y varios cobertizos vandalizados.

Detenciones y expulsiones masivas

El movimiento ciudadano Foro de Fuerzas Sociales de Guinea (FFSG) condenó en otro comunicado el uso "brutal" de la fuerza y señaló que los hechos causaron "una decena de muertos y varios heridos por disparos con munición real", al pedir una investigación independiente e imparcial del suceso y "soluciones económicas consensuadas".

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"Si bien el Estado tiene el derecho y el deber de regular la explotación de los recursos mineros y de proteger el medio ambiente, ninguna medida administrativa, por muy legítima que sea, puede justificar una represión sangrienta contra la población, y mucho menos el uso de munición real o de armas inadecuadas para las operaciones de mantenimiento del orden", señaló el FFSG.

Imágenes difundidas en redes sociales que EFE no pudo verificar de manera independiente muestran disturbios con hogueras en la calle y viviendas incendiadas con altas columnas de humo.

La nueva normativa guineana contra la minería legal en Siguiri decretada el pasado 2 de noviembre ha provocado la detención y el enjuiciamiento, según datos gubernamentales, de más de 1.200 de personas, muchas de ellas de otros países de África occidental.

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También se han producido expulsiones masivas de Guinea-Conakri al vecino Mali, cuyas autoridades reportaron el pasado día 7 la llegada de unas 160.000 personas, incluyendo heridos y seis muertes.

Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (mineral clave para producir aluminio), aunque gran parte de su población vive en la pobreza. EFE