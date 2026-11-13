Los Latin Grammy rinden homenaje póstumo al legendario salsero Willie Colón

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Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche y Ángel 'Cucco' Peña subieron al escenario de los premio Latin Grammy que se celebraron este jueves en Las Vegas para rendir homenaje al legendario salsero de origen puertorriqueño Willie Colón, fallecido el pasado febrero a los 75 años de edad.

Pastori fue la encargada de abrir el espectáculo con una versión aflamencada de 'Oh, qué será?' y posteriormente Peña, su colaborador y coautor del emblemático tema 'Idilio' tomó el escenario junto a Fonseca y el hijo del salsero, Miguel Colón.

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La argentina Nathy Peluso interpretó el tema 'Usted abusó', en la que Colón compartió su talento con la cubana Celia Cruz en 1977; Luis Enrique cantó 'El gran varón', del álbum 'Top Secrets' de 1989, y Grupo Niche cerró el homenaje con una versión animada de 'La murga'.

El legado "de inspiración y disciplina" del conocido como 'El Malo del Bronx' fue recordado durante la alfombra roja previa a la gala como Fonseca, quien destacó a EFE la creatividad del artista, capaz de "trascender muchas cosas".

"Willie Colón fue el arquitecto de lo que todos nosotros y todos ustedes afuera conocen como salsa. No era nada más el trombonista que tocaba bien, era un creador", dijo a EFE por su parte el cantautor nicaragüense Luis Enrique.

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La ceremonia número 27 de estos premios a la música en español y portugués también rindió tributo al mexicano José Alfredo Jiménez, ‘El Rey de la Canción Ranchera’ a 100 años de su natalicio.

Las regias de The Warning abrieron el homenaje con una versión rock de 'El caballo blanco', mientras que Reik cantó ‘La Media Vuelta’.

Sofía Reyes y Edgar Barrera interpretaron 'Si nos dejan', y vestida de charra Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, cantó 'El Rey'. EFE

(foto)(video)