0-0. Curazao y Panamá no se hacen daño

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Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- Las selecciones de Panamá y Curazao empataron este jueves sin goles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y dejaron abierta hasta la próxima semana en Ciudad de Panamá, la disputa por una plaza en las semifinales.

El partido de hoy conducido por la árbitra estadounidense Tori Penso mostró a dos selecciones con planteamientos ofensivo, aunque sin puntería para abrir diferencias.

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El primer aviso de peligro llegó en el minuto 1, cuando un remate de Livano Comenencia exigió al máximo al guardameta panameño Orlando Mosquera.

Panamá pasó apuros ante los pases profundos de los curazoleños.

En el minuto 21, la Roja centroamericana probó a puerta de Eloy Room, quien respondió en forma. Tres minutos después, Room volvió a intervenir para neutralizar un cabezazo de Michael Amir Murillo y un remate de Adalberto Carrasquilla.

Juninho Bacuna protagonizó una rápida descolgada, controló el balón y remató con potencia, pero Mosquera desvió el lanzamiento y evitó el tanto de los caribeños.

En el minuto 36 se produjo la oportunidad más clara de Panamá en la primera mitad, tras una combinación colectiva que culminó Jorge Gutiérrez.

En el segundo tiempo más de lo mismo. El equipo panameño mejoró su funcionamiento con la reducción de las distancias entre sus líneas en busca del juego más colectivo y asumió el control del balón. Por contra, la selección local mantuvo su apuesta por el juego vertical con lanzamientos profundos.

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En el minuto 62, Amir Murillo probó con un remate de larga distancia.

Tres minutos después, en el 65, Carlos Harvey dispuso de una de las mejores oportunidades para adelantar a Panamá, pero Room volvió a responder con una intervención que mantuvo imbatida su meta.

La última acción de peligro llegó en el minuto 88, cuando Kadir Barría recibió una asistencia de Cristian Martínez y ensayó un remate que se marchó por encima del travesaño.

- Ficha técnica

0. Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Jurien Gaari, Armando Obispo, Jurich Carolina; Arjany Martha (m.64, Kenji Gorre), Joshua Brenet, Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna.

Seleccionador: Dick Advocaat

0. Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo José Córdoba, Carlos Harvey (m.88, Víctor Griffith), Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez (m.64, César Blackman); Cristian Martínez (m.88, José Fajardo), Adalberto Carrsquilla, José Luis Rodríguez, Edgar Yoel Bárcenas (m.46, Giovanny Ramos) y Josúe Vergara (m.55, Kadir Barría).

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Seleccionador: Thomas Christiansen.

Árbitra: El estadounidense Tori Penso amonestó a Edgar Yoel Bárcenas, Jorge Gutiérrez, Tahith Chong, Livano Comenencia y Víctor Griffith.

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf jugado en el estadio Ergilio Hato en Willemstad, Curazao.