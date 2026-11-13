La Guardia Revolucionaria de Irán ataca un radar de alerta temprana de EE.UU. en Baréin

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Redacción internacional, 13 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) reivindicó este viernes el ataque y la destrucción de un radar de alerta temprana de Estados Unidos en Baréin, donde se encuentran instalaciones militares del país norteamericano.

En un comunicado, la IRGC informó brevemente de la operación, llevada a cabo en la madrugada del viernes, sin agregar detalles sobre el lugar en el que funcionaba este radar ni el alcance del ataque.

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Según el cuerpo militar, se trató de una respuesta a un ataque anterior por parte de EE.UU. contra una torre de telecomunicaciones al servicio de Teherán en Sirik, en la provincia iraní de Hormozgán, situada frente al estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20 % del petróleo y gas licuado del mundo.

Esta -prosigue el texto- "es una advertencia seria al enemigo agresor para que ponga fin a sus provocaciones aéreas y al contrabando de petróleo en el estrecho de Ormuz", cuyo tráfico ha sido interrumpido por Irán en represalia a la guerra iniciada a finales de febrero por Israel y EE.UU. contra la nación persa.

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Además, la IRGC advirtió que, en caso de repetirse una agresión como la de Sirik, sus combatientes "se encuentran en alerta máxima para una confrontación sin fronteras".

Irán ha atacado numerosas bases estadounidenses en países de Oriente Medio como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, entre otros, durante los más de ocho meses de la guerra, que está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz.

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Según medios como el estadounidense The New York Times, la República Islámica provocó graves daños en algunas de esas bases, gracias a su potente programa de misiles balísticos, con proyectiles como los Jorramshahr, Seyil y Qadr, con un alcance de 2.000 kilómetros, o el hipersónico Fattah, además de drones suicidas.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, amenazó el jueves con atacar bases estadounidenses en Europa si son usadas para agredir a Teherán. EFE