Las entradas del Mundial Femenino de Brasil, en preventa el 1 de diciembre desde 5 dólares

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São Paulo, 13 nov (EFE).- Las entradas para la Copa Mundial Femenina de 2027 en Brasil estarán disponibles a partir del próximo 1º de diciembre durante una preventa de ocho días en la que se podrán comprar abonos combinando entradas desde 30 reales brasileños (unos 5 dólares), según informó este viernes la FIFA.

Durante un acto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, la organización anunció esta oportunidad para hacerse con localidades para el Mundial, que se celebrará entre junio y julio de 2027, y en la que se podrá elegir entre tres paquetes que incluyen varios partidos en función de cómo deseen vivir la competición.

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"Brasil se está preparando para acoger una vez más el mejor fútbol del planeta", afirmó Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA, que destacó que se trata de la primera vez que se celebra en Sudamérica la máxima competición femenina a nivel de selecciones.

Entre los días 1º y 8 de diciembre se podrá comprar, por orden de llegada en la web de la FIFA, el abono para seguir a la selección brasileña durante la fase de grupos por 205 reales (36 dólares).

Además, se podrá adquirir el abono de estadio, que selecciona todos los partidos hasta cuartos de final disputados en una única ciudad con un descuento del 27 % sobre el valor real de las entradas.

Por último, estará el abono personalizado, en el que se selecciona una combinación de encuentros que podrá incluir un solo partido de Brasil de la fase de grupos o una semifinal, además de otros dos partidos a gusto.

Para esta preventa, celebrada antes incluso de que se realice el sorteo de la fase de grupos el próximo 11 de diciembre, la FIFA recomienda a los interesados registrarse con antelación, ya que el lote de paquetes es limitado.

El proceso abrirá a partir de las 10:00 hora local (13:00 GMT) del martes 1º de diciembre y contará con opciones para configurar los paquetes desde 30 reales brasileños (unos 5 dólares) por partido.

También habrá disponibles entradas de accesibilidad, incluidas opciones para personas usuarias de silla de ruedas y asientos extragrandes.

Una vez que se celebre el sorteo y se confirme el calendario de partidos, incluidos los horarios, se abrirá un segundo periodo de venta exclusiva para titulares de tarjetas Visa.

Tras la preventa exclusiva, habrá otras dos fases de venta para todos los aficionados. EFE