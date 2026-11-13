La petrolera estatal colombiana Ecopetrol gana 3.756 millones de euros hasta septiembre, un 82,7% más

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La petrolera estatal colombiana Ecopetrol obtuvo un beneficio neto atribuido de 13,709 billones de pesos colombianos (3.756 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un 82,7% más que lo contabilizado durante el mismo periodo del año pasado.

Los ingresos totales se situaron en los 103,887 billones de pesos (28.464 millones de euros), un 14,3% más. Del total, Ecopetrol facturó 53,533 billones de pesos (14.667 millones de euros) en Colombia y 50,354 billones de pesos (13.796 millones de euros) en el extranjero, un 21,2% y un 7,8% más, respectivamente.

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 43,003 billones de pesos (11.782 millones de euros), un 28% más, al tiempo que el margen Ebitda subió al 45,2% desde el 40,4% registrado doce meses atrás. La deuda ascendió a 119,5 billones de pesos (32.742 millones de euros).

De su lado, el sumatorio de costes en los que incurrió el grupo de hidrocarburos repuntó un 1,3% en comparativa interanual, hasta los 62,528 billones de pesos (17.132 millones de euros).

Ecopetrol ganó 4,758 billones de pesos (1.304 millones de euros) ya solo en el tercer trimestre, un 85,6% más, mientras que la cifra de negocio hizo lo propio tras incrementarse en un 17,5%, hasta los 35,064 billones de pesos (9.607 millones de euros).

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La producción trimestral de Ecopetrol fue de 747 kbped (miles de barriles de petróleo equivalente por día), un 0,5% menos, de los que 595 kbped se correspondieron con la extracción de crudo y 153 kbped al gas natural.

"Asumo la responsabilidad de liderar Ecopetrol en un momento decisivo para la compañía. Iniciamos una etapa enfocada en fortalecer la competitividad, recuperar la confianza del mercado y ejecutar una estrategia orientada a la generación sostenible de valor", ha afirmado el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, nombrado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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"Nuestro enfoque buscará aumentar las reservas priorizando los barriles rentables, retomar la exploración y evaluar nuevas oportunidades de crecimiento dentro y fuera de Colombia", ha añadido. Además, también se reforzarán los proyectos 'offshore' y las "alianzas estratégicas" en pos de la seguridad energética.