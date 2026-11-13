La británica Alisha Palmowski, campeona de la F1 Academy, se incorpora al programa júnior de Red Bull

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La piloto británica Alisha Palmowski, de 20 años y flamante campeona de la F1 Academy con Campos Racing, se incorporará al Programa Red Bull Junior a partir de 2027, después de dos años en la academia de la escudería de la marca de bebida energética exclusivamente femenina.

"Tras dos años en el Programa de la Academia Red Bull Racing en la serie de carreras exclusivamente femenina, la F1 Academy, Alisha da un nuevo paso en su carrera tras haber ganado el título de la F1 Academy en Austin", destacó el equipo austriaco.

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Así, como parte del Red Bull Junior Team, Palmowski dará el salto al Campeonato Europeo de Fórmula Regional (FREC), donde correrá para Rodin Motorsport en la temporada 2027. La británica concluirá su etapa en la F1 ACADEMY el próximo fin de semana en Las Vegas, donde afronta la última prueba con 172 puntos y una ventaja de 53 puntos en lo más alto de la clasificación.

Laurent Mekies, director ejecutivo y jefe de equipo de Oracle Red Bull Racing, se mostró "muy contento" por la continuidad de Palmowski en la estructura. "Durante las dos últimas temporadas, ha evolucionado de forma excepcional, tanto dentro como fuera de la pista. Ha rendido de forma constante a un nivel muy alto a pesar de la presión de comenzar la temporada como favorita, lo que ha culminado en una campaña dominante que le ha valido el título de campeona", expresó.

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"Reconocemos la importancia de la F1 Academy a la hora de crear oportunidades para que los jóvenes pilotos se desarrollen y demuestren su talento, y en Red Bull siempre nos hemos tomado esa responsabilidad muy en serio. Mientras Alisha continúa su desarrollo en el Red Bull Junior Team, estamos deseando apoyarla mientras compite contra otros jóvenes de gran talento, tanto hombres como mujeres, en la FRECA el año que viene", agregó.

Mientras que Alisha Palmowski reconoció sentirse "muy emocionada" por esta nueva etapa. "Me uní a esta familia hace poco menos de dos años como una joven con sueños que quería hacer realidad. Ganar el título en Austin, con mi familia allí y tanta gente de Red Bull, fue surrealista, y es un fin de semana que nunca olvidaré", dijo.

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"He crecido muchísimo como piloto y como persona durante las dos últimas temporadas, y el apoyo que he recibido de Campos Racing, Red Bull y la F1 Academy ha sido increíble. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, y sé que aún me queda mucho por hacer, pero contar con la confianza de Red Bull a mis espaldas hace que el camino sea más claro", concluyó.