El Festival de Cine de Zaragoza vuelve con el talento aragonés como protagonista y México como país invitado

13/11/2026 Presentación del XXXI Festival de Cine de Zaragoza POLITICA DANI MARCOS

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El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ), patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza, llega del 19 al 28 de noviembre con una programación que incluirá distintas proyecciones audiovisuales y encuentros dedicados al presente y al futuro de la industria cinematográfica. En esta XXXI edición el talento aragonés será protagonista y México el país invitado.

Se han inscrito 1.137 trabajos procedentes de 36 países, con España a la cabeza, seguida de Chile, México, Francia y Argentina, entre otros. El Comité de Selección ha elegido 105 obras finalistas.

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El FCZ también ha tiene una nueva estructura organizativa,ya que el hasta ahora director del certamen, José Luis Anchelergues, asume la presidencia, mientras que Idoya Barrabés asume la dirección del Festival. Esta nueva etapa refuerza la continuidad del proyecto y su apuesta por seguir impulsando el crecimiento y la proyección del certamen, así como su compromiso con el talento y la industria audiovisual.

La programación de este festival combinará las proyecciones cinematográficas con espacios de encuentro y reflexión sobre el futuro de la industria audiovisual, abordando cuestiones como el potencial de Aragón como territorio de rodajes, la inteligencia artificial y el papel de la televisión en el desarrollo del sector. La inauguración tendrá lugar el 19 en Cines Palafox con la proyección documental 'El Patio de la Infanta' de Fundación Ibercaja.

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La Filmoteca de Zaragoza acogerá del 20 al 26 de noviembre las proyecciones de la sección oficial, con trabajos aragoneses, nacionales e internacionales que competirán en seis certámenes: Nacional de Cortometrajes de Ficción, Cortometrajes Aragoneses, Internacional de Animación, Nuevos Talentos Latinoamericanos, Microcortometrajes y Cortometrajes de Centros de Formación.

El 27 de noviembre, el Festival de Cine de Zaragoza celebrará la Jornada de Industria en Etopía, de 09.30 a 14.00 horas, un espacio de encuentro para profesionales que permitirá analizar la situación actual del sector, sus oportunidades de crecimiento y los retos que marcarán su futuro.

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EMPLEO, IA Y RODAJES

Durante la jornada se abordarán cuestiones clave como el cine como motor económico y generador de empleo, el potencial de Aragón como territorio de rodajes, la relación entre cine y cultura de defensa, los retos de la inteligencia artificial y la evolución del cine documental.

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La jornada, presentada por la actriz Sara Vidorreta, reunirá a destacados profesionales de la industria audiovisual, entre ellos el director, guionista y productor aragonés Gaizka Urresti; la diseñadora de vestuario zaragozana Arantxa Ezquerro; o Pau Montagud, cofundador y director artístico de DocsMX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, cuya presencia se enmarca en la participación de México como país invitado de esta edición.

Por la tarde tendrá lugar la gala de clausura, uno de los momentos centrales del festival. Desde las 18.00 el hall acogerá diferentes actividades, sorpresas y un photocall para dar la bienvenida a los asistentes. A las 19.00 horas comenzará esta gala de clausura, conducida por el guionista y creador de contenido especializado en cine, Guille Van Dreï, con la entrega de premios de los diferentes certámenes del Festival, reconociendo el talento y la creatividad de los trabajos participantes.

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Se entregarán los premios Augusto y diferentes reconocimientos al talento y la trayectoria dentro del sector cinematográfico. Entre ellos figuran el Augusto Ciudad de Zaragoza, que recibirá el actor Fernando Cayo, conocido por sus trabajos en cine, teatro y televisión.

Además se reconocerá al actor, Jorge Usón, con el Augusto al Apoyo del Cortometraje, y a la actriz, Rocío Suárez de Puga, con el Augusto Talento en Proyección; y también se entregará el Augusto del Corto al Largo. Habrá distinciones dedicadas al talento latinoamericano, los oficios del cine, el talento aragonés y los nuevos formatos audiovisuales.

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La programación incluirá también un reconocimiento a la trayectoria de Aragón TV con motivo de sus veinte años de historia y su contribución al desarrollo del sector audiovisual aragonés.

Asimismo, en colaboración con la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón se rendirá homenaje a Asturias y a su televisión autonómica, que celebra también su vigésimo aniversario. Una iniciativa que permitirá realzar el valor el papel de la televisión pública como herramienta de comunicación, cultura y conexión con el territorio.

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PAÍS INVITADO

Este evento tendrá una dimensión internacional. México será el país invitado del Festival de Cine. Esta celebración supone una oportunidad para acercar la riqueza de la cultura mexicana al público zaragozano y construir juntos una participación enriquecedora y memorable para todos.

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La programación se completará el sábado 28 de noviembre, a las 12.30 horas, en el Bar Santa Catalina, con 'El Festival que viene', un encuentro para compartir novedades, ideas y propuestas sobre el futuro del certamen.

Con esta iniciativa, el Festival de Cine de Zaragoza refuerza su apuesta por el sector cinematográfico y por promover espacios aragoneses donde los profesionales de la industria puedan reflexionar e intercambiar experiencias, al tiempo que reivindica la capacidad de la comunidad para seguir creciendo como referente audiovisual.