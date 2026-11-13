Trinidad y Tobago contempla ampliar en 3.300 sus efectivos para combatir crimen organizado

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Puerto España, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Trinidad y Tobago contempla ampliar su Fuerza de Defensa en 3.300 efectivos -pasando de 5.970 a 9.270- ante la creciente preocupación por la violencia de las pandillas, el tráfico ilegal de armas y el crimen organizado.

El ministro de Defensa trinitense, Wayne Sturge, presentó la propuesta ante el Parlamento este viernes, señalando que la evolución de las amenazas a la seguridad en el país exige una mayor inversión en personal, equipamiento y capacidad operativa.

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El anuncio se produce en un momento en que las fuerzas policiales y militares intensifican sus operaciones en Maloney, en el norte de Trinidad, donde la escalada de violencia entre pandillas llevó a las autoridades a declarar una zona residencial como área restringida e imponer un toque de queda nocturno.

Sturge señaló que el gobierno ha aprobado el reclutamiento y la formación de 365 efectivos militares este año: 200 para el Regimiento, 125 para la Guardia Costera y 40 para la Guardia Aérea.

Tras una campaña de reclutamiento iniciada en julio, se recibieron más de 17.000 solicitudes.

Hasta la fecha, 104 candidatos han sido incorporados y se encuentran en proceso de formación en la Guardia Costera y la Guardia Aérea, mientras que se espera que otros 100 reclutas del Regimiento comiencen su instrucción.

Actualmente, la Fuerza de Defensa cuenta con 4.633 efectivos, lo que deja 1.146 vacantes respecto a su dotación autorizada de 5.970.

Se prevé que las propuestas sean presentadas ante el Gabinete durante el primer trimestre de 2027.

El gobierno también ha destinado más de 4,4 millones de dólares para la adquisición de vehículos y equipos operativos, con el fin de mejorar la movilidad militar y respaldar las operaciones de seguridad y las respuestas ante emergencias.

Por otra parte, señaló que el gabinete aprobó aumentos salariales acumulados del cinco por ciento para el personal militar, correspondientes al periodo 2020-2022.

Se prevé que las nuevas escalas salariales y asignaciones beneficien a 4.633 miembros en activo y a 220 exmiembros que se jubilaron durante el periodo objeto de revisión.

La primera ministra Kamla Persad ha adoptado una postura de mano dura frente al crimen organizado transnacional, las armas de fuego ilegales y el narcotráfico.

Por ello, abogaba por una mayor cooperación en materia de seguridad con EE.UU. y sus socios regionales para desmantelar redes delictivas e interrumpir las rutas de tráfico de armas y estupefacientes.

A pesar de una disminución en el número de homicidios en 2025, Trinidad y Tobago sigue siendo uno de los países más violentos del Caribe, con una tasa estimada de 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes, frente a los 23,7 registrados en Jamaica y los 20,6 en Bahamas. EFE

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