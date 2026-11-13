El papa alerta en Perú del riesgo de que la tecnología sea un privilegio para millonarios

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Chiclayo (Perú), 13 nov (EFE).- El papa León XIV alertó de que los avances científicos se pueden convertir sólo en un privilegio de los millonarios "mientras pueblos enteros continúan sufriendo la miseria y la opresión", en su visita a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) de Chiclayo, donde llegó este viernes durante su gira por Latinoamérica.

El papa volvió a darse un baño de masas al llegar en papamovil al campus de esta universidad de la que fue gran canciller durante los ocho años que fue obispo de la diócesis, porque su visita a Chiclayo es como él mismo recordó un regreso a casa.

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"Es una gran alegría para mí volver a Chiclayo y encontrarles en este claustro de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. En primer lugar, agradezco al Señor, el Dios de la vida, por los años que me ha permitido compartir en la misión, al servicio del pueblo peruano. En segundo lugar, les agradezco ustedes, porque durante mis años como Gran Canciller de esta institución me han ayudado a comprender que la autoridad es servicio, que el gobierno es escucha y que la educación es un noble acto de esperanza". EFE

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