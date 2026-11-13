El dramaturgo Gopal Ibarra: "La situación en Chile está invitando a ser absurdo"

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David Álvarez

Gerona (España), 13 nov (EFE).- Uno de los referentes contemporáneos del teatro chileno, Gopal Ibarra, explica que la situación actual invita a creaciones basadas en el absurdo, como la obra que estrena este viernes, 'La muerte del padre', en el festival Temporada Alta de Gerona (noreste español).

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La pieza, que desafía el racionalismo, va más allá de Chile como trasfondo para dialogar con el contexto global de este momento, comenta el autor en una entrevista con EFE.

'La muerte del padre' apunta a una América que, según Ibarra, se encuentra en "un proceso de derechas en general, salvo ahora Lula, que fue un respiro", opina en referencia al presidente reelegido de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

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El chileno señaló que ese giro a la derecha se repite ahora "un poco" en Europa y en todo un mundo que está "cada vez más extraño".

La obra de teatro parte de una carnicera que vive con su pareja y una hija anarquista hasta que irrumpe la figura de su progenitor, un cosmonauta perdido en el tiempo.

"Nuestra obra en sí trata de un mundo extraño, de un mundo absurdo, de una muerte de este mundo moderno", subraya el autor y codirector de la obra con su hermano Visnu.

Para el artista, la humanidad se encuentra ante un ocaso de ideales, sin saber qué hacer ahora y se cuestiona: "¿Realmente este mundo nos deja algo, este mundo nos está haciendo participes de algo, somos realmente de este mundo?".

En consecuencia, lo que hace el montaje es experimentar con esas preguntas a falta de certezas y plantear asuntos como "la muerte de la autoridad" en un mundo, que considera, "se está cayendo".

Ibarra incide en que "estamos en una época bisagra (...) porque estamos en un limbo, y, con las autoridades que nos gobiernan, que son puros locos, todo esto es un absurdo".

La nueva creación supone un giro en la trayectoria de la compañía Hermanos Ibarra, que venía de homenajear a figuras como los músicos chilenos Víctor Jara y Violeta Parra, y que ahora se centra en cuestionar si los humanos están destinados o condicionados a destruirse desde un componente político.

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Chile es ese padre al que menciona el título de la obra, "pero también lo es el continente americano y el planeta Tierra".

Según el dramaturgo, "a lo mejor en este momento ser pesimista te hace ser más consciente y realista".

No obstante, Gopal Ibarra mantiene el optimismo por el teatro chileno y en su obra reflexiona "sin perder la ternura de que algo pueda ocurrir o que hay una luz o alguna estrella".

Junto a los Hermanos Ibarra, la compañía chilena Bonobo también ha participado en el festival español, lo que el artista consideró un reflejo del "buen momento" del teatro de su país.

"Está bueno salir a mostrar y que la gente vea teatro latinoamericano", concluye el autor, que eligió España para comprobar "el lenguaje bien universal" de la obra que ahora se estrena. EFE

(foto)