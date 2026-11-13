Carmen Borrego y Belén Esteban entierran el hacha de guerra. Así ha sido su cómplice reencuentro ante las cámaras

13/11/2026 Carmen Borrego y Belén Esteban, su cariñoso saludo en su reencuentro público. Belén Esteban y Carmen Borrego se han reencontrado por fin. Distanciadas desde el fallecimiento de María Teresa Campos en 2023, y semanas después de que ambas dejasen la puerta abierta a tener una conversación para intentar acercar posturas después de que la hermana de Terelu Campos revelase que en su día la 'patrona' dijo algo muy feo de su hijo José María Almoguera por lo que se planteó incluso la posibilidad de emprender medidas legales, ambas se han visto las caras ante las cámaras durante la presentación de la nueva colección de cepillos del popular estilista Manuel Zamorano y la marca Termix este jueves en Madrid. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Belén Esteban y Carmen Borrego se han reencontrado por fin. Distanciadas desde el fallecimiento de María Teresa Campos en 2023, y semanas después de que ambas dejasen la puerta abierta a tener una conversación para intentar acercar posturas después de que la hermana de Terelu Campos revelase que en su día la 'patrona' dijo algo muy feo de su hijo José María Almoguera por lo que se planteó incluso la posibilidad de emprender medidas legales, ambas se han visto las caras ante las cámaras durante la presentación de la nueva colección de cepillos del popular estilista Manuel Zamorano y la marca Termix este jueves en Madrid.

Carmen estaba atendiendo a la prensa en el photocall cuando ha irrumpido Belén en el mismo y, lejos de protagonizar un encuentro frío o tenso, han sorprendido por su complicidad y buena sintonía, besándose sin perder la sonrisa y dejando claro que a pesar de su distanciamiento sigue habiendo mucho cariño entre ellas.

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"Solamente quiero que sepáis que a su madre la hemos querido con locura mi madre y yo, la seguimos queriendo. Hemos podido tener problemas Carmen, Terelu y yo. Todo se habla" ha expresado la ex de Jesulín de Ubrique ante la atenta mirada de la tía de Alejandra Rubio, que ha asentido coincidiendo en que "todo se habla". "Lo hablaremos" ha asegurado.

y por si quedaba alguna duda de su 'reconciliación', Carmen ha sellado definitivamente la paz con Belén criticando abiertamente los ataques que Rosa Benito ha dirigido a la de Paracuellos en 'Supervivientes All Stars', llegando a afirmar que es "mala persona" y le da "asco" y "náuseas" pensar en ella: "Bueno, yo con Rosa no tengo problema, pero no me gustan las formas. Tú puedes no querer tener una relación con una persona pero hay cosas que creo que se pueden evitar, es muy feo, yo no diría de alguien qué asco, yo creo que esa expresión se puede evitar, puedes decirtengo una mala relación con Belén, me hizo daño, ya no somos amigas. Bueno, está en su derecho" ha sentenciado.

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Un reencuentro en el que Belén se ha acordado de Alejandra Rubio y le ha lanzado un dardo al asegurar entre risas rodeada de cámaras que "como dijo Alejandra me ha ofendido que me llame Beyoncé, pues Alejandra cariño, yo hoy me siento Beyoncé. ¿Cuántos años hace que yo no vivía esto?"