Asciende a 13 la cifra de muertos en Gaza el jueves, siete de ellos en el hospital Naser

Guardar

Gaza, 13 nov (EFE).- La cifra de fallecidos en Gaza por ataques de Israel a lo largo del jueves subió a 13, después de que un bombardeo con dron contra una tienda de campaña en Jan Yunis (sur) matara a un hombre y de que otro herido en el ataque contra el hospital Naser muriera a causa de sus heridas, según fuentes sanitarias gazatíes.

El bombardeo alcanzó una tienda de campaña al este de Al Kanis, en la zona de Al Mawasi, en Jan Yunis, y mató a Ramzi Nabil Ramadán Abu Taim, de 36 años, además de dejar varios heridos, según el Complejo Médico Naser.

PUBLICIDAD

En el propio hospital murió también Mohamed Iyad al Jazar, herido en el bombardeo israelí de la madrugada del jueves contra el edificio Al Yasín, dentro del complejo médico, que eleva a siete los fallecidos en ese ataque. Entre los muertos hay un niño de 13 años y un médico.

El Ejército israelí afirmó que el objetivo del ataque contra el hospital era Mohamed Abu Ismail, al que atribuye el puesto de comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás, así como otros presuntos milicianos que operaban dentro del complejo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Ejército aún no ha confirmado la muerte de Abu Ismail, que no aparece en la lista de fallecidos identificados por el hospital, ni ha dado más detalles sobre su situación desde el ataque.

En un comunicado, las fuerzas israelíes señalaron a dos de los muertos, Abu Zarifa y Abu Anza, como presuntos miembros de Hamás, y sostuvieron que el grupo pretendía restaurar sus capacidades militares en Jan Yunis desde el complejo médico.

En el norte de la Franja, dos palestinos, un hombre y una mujer, murieron el jueves en un bombardeo de Israel contra un vehículo que, según el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, se produjo cerca de la entrada del complejo médico. El hospital denunció además que un dron israelí atacó un edificio residencial en el mismo barrio, hiriendo a un número indeterminado de personas.

PUBLICIDAD

Consultado por EFE, el Ejército de Israel negó haber atacado las inmediaciones del Shifa y afirmó que solo bombardeó una vez el barrio, con un presunto miembro de Hamás como objetivo.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, identificó al hombre muerto cerca del hospital como Husam Ali Saleh.

Otra persona perdió la vida el jueves por el ataque de un dron contra una reunión de personas en la calle en el campamento de refugiados urbanizado de Yabalia (norte), cuyo cuerpo llegó también al Shifa.

Todos estos ataques se producen pese a que Gaza se encuentra bajo un alto el fuego desde octubre de 2025, durante el cual el Ejército israelí ha matado a más de 1.600 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. EFE

PUBLICIDAD