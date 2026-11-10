Policía de Ecuador decomisa cargamento de cocaína que iba hacia Nueva Zelanda y Alemania

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Quito, 10 nov (EFE).- La Policía ecuatoriana decomisó 1,3 toneladas de cocaína, la mayor parte de la cual tenía como destino Nueva Zelanda y Alemania, informó este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

En sus redes sociales informó que en el operativo realizaron once allanamientos en seis sectores de las provincias del Guayas (Guayaquil), Pichincha (Quitumbe-Quito) y Manabí (Sucre) donde detuvieron a once personas, presuntamente vinculadas a una organización criminal de tráfico de droga.

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Entre los detenidos figuran un ciudadano colombiano, el presunto cabecilla de la estructura, así como coordinadores directivos y logísticos, transportistas, personal de seguridad y colaboradores.

La investigación, desarrollada durante unos tres meses, determinó que esta estructura aparentemente contaminaba contenedores en el puerto de Posorja y reclutaba personal portuario y de la cadena logística.

"Como resultado de cuatro intervenciones previas vinculadas a esta investigación se decomisaron 1.363 kilogramos de cocaína: 62 Kg de cocaína, destino Nueva Zelanda; 631 Kg de cocaína, destino Alemania, y 670 kg de cocaína (incautada fuera de los puertos en Ecuador)", detalló Reimberg.

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Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

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