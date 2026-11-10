Votantes de California rechazan la Proposición 40 del impuesto a los multimillonarios

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Los Ángeles (EE.UU.), 10 nov (EFE).- Los votantes de California rechazaron la Proposición 40, que planteaba establecer un impuesto único del 5 % sobre el patrimonio de los multimillonarios del estado, según la proyección de Associated Press (AP).

La medida buscaba destinar la mayor parte de los ingresos a la atención médica para compensar los recortes federales derivados de la ley fiscal de Donald Trump conocida como la "One Big Beautiful Bill Act".

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Los votantes rechazaron la proposición con el 52,8 % de los votos, frente al 47,2 % que la apoyó, con el 83 % escrutado hasta esta mañana, según AP, una semana después de las elecciones de medio mandato.

La moción, impulsada por una coalición de sindicatos, grupos progresistas y activistas, fue polémica y dividió opiniones entre demócratas de alto perfil como el propio gobernador de California, Gavin Newsom, quien se opuso, mientras que el Partido Demócrata de California la respaldó y el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, hizo campaña a su favor.

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Sus detractores argumentaban que el gravamen podría generar una migración masiva de los residentes más ricos, que terminaría agravando los problemas presupuestarios del estado a largo plazo.

Newsom ha defendido un impuesto nacional a la riqueza, no uno que se aplique solo en California. El gobernador, que deja el cargo en enero y suena como posible aspirante presidencial en 2028, podría retomar el tema en esa campaña.

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La Proposición 40 también provocó una contramedida impulsada por multimillonarios como Sergey Brin: la Proposición 42, que prohíbe nuevos impuestos estatales sobre el patrimonio personal.

Según los resultados preliminares, la 40 fue rechazada y la 42, que Newsom respaldó, resultó aprobada. EFE