El actor británico Russell Brand será sentenciado el lunes por violación y agresión sexual

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Londres, 8 nov (EFE).- El actor y humorista británico Russell Brand será sentenciado este lunes en el tribunal londinense de Southwark, tras haber sido declarado culpable el pasado jueves de un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

Tras anunciarse el veredicto, el juez Joel Bennathan le advirtió de que afronta una "pena de prisión sustancial" y rechazó dejarlo en libertad bajo fianza, por lo que el artista, de 51 años, permanece en prisión preventiva a la espera de conocer la condena.

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Brand fue declarado culpable de violar analmente en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres; de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje.

El jurado lo absolvió, en cambio, de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente, al no considerarlos probados.

Un total de seis mujeres denunciaron al actor por delitos cometidos entre 1999 y 2009 en un juicio que comenzó el 14 de octubre y se prolongó hasta el 5 de noviembre. En él declararon las víctimas, excolaboradores de Brand, y su actual esposa, Laura, que le acompañó a menudo en la sala y testificó en su defensa.

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El proceso se celebró después de que en septiembre de 2023 una investigación conjunta de 'The Times', 'The Sunday Times' y Channel 4 difundiera los testimonios de varias mujeres, distintas de las de este juicio, que relataron abusos del artista.

Durante el juicio, su abogado, Ian Winter, defendió su inocencia y, aunque reconoció que su cliente había llevado una vida promiscua y libertina, sostuvo que las relaciones siempre fueron consentidas.

Cuestionó que pudiera celebrarse un juicio justo después de la amplia cobertura mediática y alegó que "el pozo de la justicia está contaminado".

La fiscal Riel Karmy-Jones esgrimió por su parte que el acusado había adaptado su relato, pues aseguró inicialmente a la Policía que no reconocía a las denunciantes, pero después admitió que las recordaba cuando creyó que eso podía favorecer su defensa.

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Junto a los de las víctimas, Karmy-Jones presentó los testimonios de antiguos asistentes y amigos, que dibujaron el retrato de un hombre que anteponía sus deseos a cualquier límite.

La fiscal también leyó pasajes de su autobiografía 'My Booky Wook' (2007), en la que Brand escribió: "Si quiero algo -ya sea un trabajo o una mujer-, apartaré con determinación y resolución todo lo que se interponga hasta poseer el objeto de mi deseo".

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La condena de Brand ha suscitado también la reacción del Gobierno. El primer ministro, Andy Burnham, calificó sus acciones de "horrorosas" y anunció cambios para facilitar el testimonio de las víctimas de delitos sexuales.

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, advirtió a su vez este domingo de que los abusos de poder y la explotación sexual siguen siendo un problema en los medios y la industria del entretenimiento, y pidió a las empresas que refuercen la protección de quienes denuncian estas conductas. EFE

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