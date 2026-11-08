Carlos Vives se vuelca con Shakira tras las últimas noticias sobre la salud de su padre: "Claro que la acompaño". Carlos Vives ha querido mostrar públicamente su cariño y apoyo a Shakira después de las últimas noticias sobre el estado de salud del padre de la artista colombiana. El cantante, que mantiene una estrecha relación de amistad con la intérprete de Waka Waka, ha dedicado unas emotivas palabras a su compañera, dejando claro que está a su lado en estos momentos complicados: "Sí, sí, sí. No, no, no. Esos momentos son muy difíciles. Claro que la acompaño porque pasamos por ahí también y ella hace tiempos bueno. Sí, esas son cosas de la vida que al final siempre unas palabras de cariño ayudan", ha confesado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Carlos Vives ha querido mostrar públicamente su cariño y apoyo a Shakira después de las últimas noticias sobre el estado de salud del padre de la artista colombiana. El cantante, que mantiene una estrecha relación de amistad con la intérprete de Waka Waka, ha dedicado unas emotivas palabras a su compañera, dejando claro que está a su lado en estos momentos complicados: "Sí, sí, sí. No, no, no. Esos momentos son muy difíciles. Claro que la acompaño porque pasamos por ahí también y ella hace tiempos bueno. Sí, esas son cosas de la vida que al final siempre unas palabras de cariño ayudan", ha confesado.

El artista ha explicado que, aunque no siempre tienen la oportunidad de hablar, el cariño que les une permanece intacto: "Con Shaki sí, siempre, siempre ahí. Ese cariño siempre está ahí. Siempre, a veces tenemos la oportunidad de conversar. Y bueno, nada, está. Ese cariño siempre está ahí", ha asegurado, demostrando que la distancia o las agendas profesionales no han hecho mella en su amistad. Unas declaraciones especialmente significativas en un momento delicado para la cantante, que vuelve a contar con el respaldo de personas importantes de su entorno.

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Estas declaraciones se han producido durante la celebración del Forbes Iberoamerican Summit 2026, que Forbes España organiza este jueves en Forbes House, en Madrid. Una jornada de conversaciones con destacadas figuras de las instituciones, la empresa y la cultura de España y América Latina, coincidiendo con la XXX Cumbre Latinoamericana, que se celebra estos días en la capital. Carlos Vives ha participado en este encuentro como miembro del Consejo Asesor de la publicación y después de haber sido incluido por Forbes España entre los 50 referentes iberoamericanos.

Durante su encuentro con los medios, el colombiano también ha recordado el éxito de La bicicleta, la canción que lanzó junto a Shakira y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de ambos artistas. Además, ha hablado de los más de treinta años de carrera que lleva a sus espaldas y de cómo nuevas generaciones siguen descubriendo su música: "Me pasa que veo en mis conciertos una nueva generación que viene. Y bueno, te podría decir que han pasado varias generaciones por mi música", ha explicado.

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Por otro lado, Vives ha aprovechado su participación en la cumbre para reivindicar la identidad cultural hispanoamericana y defender sus raíces, además de enviar sus condolencias a las familias afectadas por el accidente ferroviario de Urda. Una jornada de reflexiones sobre la cultura y los vínculos entre España y América Latina en la que, sin duda, uno de los momentos más personales ha llegado con su mensaje a Shakira: una muestra de cariño y cercanía con la que ha querido arropar a su amiga en un momento especialmente difícil.