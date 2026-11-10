La Comunidad recibe el aval de la Comisión Jurídica Asesora para extinguir la concesión del estadio al Rayo

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La Comunidad de Madrid ha recibido el aval de la Comisión Jurídica Asesora para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, después de que el órgano haya considerado acreditados incumplimientos relevantes del club y haya concluido que la extinción resulta "proporcionada".

La Comisión aprobó por unanimidad un dictamen en el que establece que "procede la extinción de la concesión demanial" otorgada al Rayo Vallecano en 2019 "por incumplimiento de las obligaciones concesionales expuestas", según han trasladado a Europa Press fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

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El órgano consultivo sostiene que han quedado acreditados "de modo suficiente incumplimientos relevantes por parte del concesionario" y señala que el Rayo incurrió en "muy diversos incumplimientos" relacionados fundamentalmente con el mantenimiento, la conservación, las inspecciones preceptivas y las condiciones de seguridad del estadio.

Además, el dictamen analiza las actuaciones realizadas posteriormente en el recinto y constata que, una vez incoado el expediente, se produjo "una mejora en el estado del bien objeto de la concesión y en la ejecución de esta".

No obstante, precisa que esa mejora afecta únicamente a una parte de los incumplimientos y que la subsanación posterior "viene a confirmar la realidad de los mismos al tiempo de su incoación".

Esta cuestión ha sido uno de los principales puntos de fricción entre el Rayo y la Comunidad durante los últimos meses. El club ha defendido que terminó acreditando el cumplimiento de la normativa y ha cuestionado la primera auditoría, mientras que el Ejecutivo autonómico ha sostenido que buena parte de las deficiencias fueron corregidas una vez iniciado el procedimiento.

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OCHO MESES PARA RESOLVER EL EXPEDIENTE

La Comisión Jurídica Asesora recuerda que la normativa fija un plazo máximo de ocho meses para resolver el procedimiento de extinción, contado desde su incoación el pasado 27 de julio. La Comunidad deberá ahora continuar la tramitación hasta adoptar la resolución definitiva sobre la concesión.

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, había avanzado recientemente que esperaba disponer "en pocos días" del dictamen que marcaría el siguiente paso del procedimiento y había asegurado que el expediente avanzaba de forma "satisfactoria" y dentro de los plazos previstos.

De Paco ha insistido también en que una eventual extinción de la concesión no supondrá la salida del Rayo de Vallecas. Según ha explicado, habrá un "periodo transitorio" para garantizar que el equipo continúe jugando en su estadio hasta que exista un nuevo concesionario.

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UN PROCEDIMIENTO ABIERTO DESDE JULIO

La Comunidad inició el procedimiento de extinción el pasado 27 de julio tras recibir una primera auditoría que, según el Ejecutivo regional, detectó graves deficiencias relacionadas con el mantenimiento, la seguridad, la salubridad y distintos sistemas del recinto.

La orden incorporó además una suspensión cautelar de la concesión que impidió inicialmente al Rayo disputar sus partidos como local en Vallecas.

Tras las actuaciones realizadas posteriormente en el estadio, una segunda auditoría concluyó en septiembre que las instalaciones inspeccionadas se encontraban "operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario".

La Comunidad levantó por ello la suspensión cautelar el 14 de septiembre, aunque mantuvo abierto el procedimiento para extinguir la concesión por los incumplimientos anteriores que atribuye al club.

El Rayo ha vuelto desde entonces a disputar sus partidos en Vallecas, mientras el Gobierno regional mantiene su proyecto de reforma integral del recinto y ha reiterado que el estadio seguirá siendo de titularidad pública, tendrá uso deportivo y continuará acogiendo al conjunto franjirrojo.

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