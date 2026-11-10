El Mecanismo de la ONU niega otra vez la libertad condicional al criminal de guerra serbobosnio Mico Stanisic

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El Mecanismo Residual Internacional de las Naciones Unidas para los Tribunales Penales (conocido coloquialmente como "El Mecanismo"), con sede en La Haya, ha denegado por segunda vez la libertad condicional al exministro del Interior serbobosnio Mico Stanisic, condenado a 22 años de cárcel por crímenes de guerra, al entender que no ha exhibido ningún esfuerzo por rehabilitarse.

"El buen comportamiento en prisión no basta, por sí solo, para demostrar la rehabilitación de una persona condenada por algunos de los crímenes internacionales más atroces", ha concluido la jueza Graciela Gatti Santana, presidenta del tribunal, pero las nuevas pruebas presentadas por la defensa "no abordan de manera suficiente las preocupaciones relativas a su falta de asunción de responsabilidad y de reflexión crítica".

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Stanisic fue ministro del Interior de la entidad de Bosnia dominada por los serbios, la República Srpska, durante la guerra de Bosnia de 1992-1995.

El exministro se entregó voluntariamente al Tribunal de La Haya en marzo de 2005 y su juicio comenzó en septiembre de 2009, junto con su coacusado, Stojan Zupljanin, quien durante la guerra fue jefe del centro regional de policía en Banja Luka. Zupljanin fue condenado por persecución, asesinato, tortura y exterminio.

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El Tribunal de La Haya lo condenó a 22 años de prisión por persecución, asesinato y tortura, en una sentencia definitiva dictada en 2016. Anteriormente solicitó su liberación anticipada en noviembre de 2024, pero le fue denegada.