Otro comandante de paramilitares de Sudán anuncia su deserción por "pérdida de liderazgo"

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Jartum, 10 nov (EFE).- Un nuevo contingente de combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), liderado por el comandante Yadu Mohamed Hamed Shugar, anunció este martes su deserción y su adscripción al Ejército de Sudán debido a "la pérdida de control del liderazgo" en las filas de los rebeldes.

El ex líder paramilitar explicó en una rueda de prensa desde Jartum, la capital de Sudán recuperada por el Ejército en marzo de 2025 tras permanecer bajo el control de las FAR desde el inicio de la guerra en abril de 2023, que "la decisión de desertar surgió por la pérdida de control del liderazgo" de sus combatientes en diferentes frentes.

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Asimismo, añadió que "algunos" de los comandantes de las FAR están "sujetos a órdenes externas", en un momento en el que crecen las denuncias del Gobierno sudanés y de organizaciones internacionales sobre la influencia de países como Emiratos Árabes Unidos (EAU) o Etiopía en los rebeldes desde el inicio de la guerra.

"El apoyo militar, que incluye vehículos, drones y equipos de combate, les llega a través de Etiopía, y quienes operan los drones son de diversas nacionalidades, entre ellas israelí, española y colombiana", indicó el líder desertor, sin aportar más detalles.

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Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado la participación de mercenarios de distintas nacionalidades -especialmente de Colombia- en favor de las FAR y tras ser reclutados y pagados por agencias de seguridad privadas que operan desde Emiratos.

Shugar también achacó esta decisión a las "violaciones y abusos" cometidos por los paramilitares contra la población civil en Sudán, donde la ONU ha documentado crímenes de lesa humanidad e incluso indicios de genocidio perpetrados por las FAR, especialmente en la vasta región occidental de Darfur, el feudo de los rebeldes.

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Mencionó que la estrategia de las FAR ahora se centra en la región de Nilo Azul, una zona en el sureste de Sudán fronteriza con Sudán del Sur y Etiopía y que está apartada de las líneas de suministro de los paramilitares.

Según Shugar, los combatientes son trasladados por vía aérea desde Darfur a Chad, posteriormente viajan a Etiopía y, desde ahí, ingresan a Nilo Azul.

En los últimos meses se han producido varias oleadas de cientos de deserciones en las FAR, en medio de los avances del Ejército sudanés en el centro y el sur del país y después de que altos cargos militares y políticos de los paramilitares hayan denunciado una falta de estrategia en el campo de batalla y de liderazgo.

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La guerra entre el Ejército y las FAR comenzó el 15 de abril de 2023 y ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 14 millones, mientras que ha convertido a Sudán en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta. EFE