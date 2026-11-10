Los maquinistas llaman a secundar este martes una huelga en Renfe, un día antes de la huelga general del 11N

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El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado para este martes, 10 de noviembre, una huelga de 24 horas en el Grupo Renfe con el fin de alcanzar las reivindicaciones" del colectivo de conducción.

Junto a la huelga de este martes, los maquinistas han convocado también paros el próximo jueves, 12 de noviembre, de 6.20 a 9.20 horas, de 14.20 a 17.20 horas, y de 21.20 a 23.20 horas.

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Entre medias, mañana miércoles, se celebrará la huelga general de 24 horas convocada por CCOO, UGT y otros sindicatos.

La organización sitúa el origen del conflicto el pasado 9 de febrero de 2026, cuando suscribió un acuerdo con Transportes y los presidentes de Renfe y Adif que permitió desconvocar las huelgas previstas para los días 10 y 11 de aquel mes, en un pacto que contemplaba la puesta en marcha de grupos de trabajo multidisciplinares encargados de redactar e implantar nuevas normativas y procedimientos operativos en favor de la seguridad ferroviaria.

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"Desde entonces, la Administración y las empresas públicas han postergado de forma reiterada las convocatorias sin registrar avance alguno ni reunir siquiera a la comisión de seguimiento del acuerdo", denuncia.

Ante "la situación de la seguridad ferroviaria y el hecho de encontrarnos ya ante un incumplimiento de compromisos previos, la organización no contempla paralizar el conflicto sin la aprobación de medidas concretas, materiales y comprobables", advirtió Semaf hace unos días.

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Renfe defiende que ha cumplido con todos los compromisos asumidos en el acuerdo y que las medidas pendientes excedían de su ámbito competencial.