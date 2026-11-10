Condenada por acoso una mujer japonesa que le dio 14 "me gusta" a un tuit de su expareja

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Tokio, 10 nov (EFE).- Un tribunal japonés condenó este martes por acoso, con una sentencia suspendida de seis meses de cárcel, a una mujer sobre la que pesaba una orden de alejamiento que le dio 14 "me gusta" a una publicación de su expareja en la red social X (antes Twitter), recogen medios locales como la cadena de televisión pública NHK.

El juez del Tribunal de Distrito de Tokio encargado del caso, Yoshihiro Hayashi, dijo al emitir la sentencia que se trata de "un delito persistente y malicioso que infundió miedo en la víctima y que no puede eludir una condena severa".

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La mujer, de 33 años, fue condenada por el tribunal a seis meses de cárcel, con la sentencia suspendida durante tres años de libertad condicional.

El juez valoró que la mujer expresó arrepentimiento por el incidente y prometió borrar su aplicación de X.

La condenada había recibido una orden de alejamiento después de enviar numerosos mensajes a su expareja después de que rompiera con ella a comienzos de año.

En mayo recibió además una multa de 200.000 yenes (unos mil euros) por acoso, y una semana después retuiteó una publicación de su expareja en X y le dio "me gusta" 14 veces.

Según la defensa, que pidió su absolución, la mujer le dio al botón de "me gusta" después de tomar pastillas para dormir.

"Sería imposible reaccionar 15 veces sin hacerlo conscientemente. Es antinatural realizar tales acciones sin ningún sentimiento especial", replicó el magistrado, en declaraciones recogidas por NHK. EFE