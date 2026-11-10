Rusia derriba 155 drones ucranianos horas antes del comienzo de negociaciones en Abu Dabi

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Moscú, 10 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 155 drones ucranianos de largo alcance, horas antes del comienzo de las negociaciones tripartitas previstas en Abu Dabi para este martes y miércoles, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 155 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas y la anexionada península de Crimea, señaló en Telegram el mando castrense ruso, al reportar el ataque de relativamente pequeña magnitud.

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Ni las autoridades rusas ni los medios independientes rusos y ucranianos informaron de daños significativos a la infraestructura crítica o víctimas a consecuencia del ataque.

Se espera que las negociaciones a tres bandas en Abu Dabi arranquen este martes a las 10.50 hora de Moscú (07:50 GMT), según informó la agencia rusa TASS, citando una fuente cercana a las conversaciones.

En las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, Moscú estará representado por el asesor presidencial Vladímir Medinski, quien también participó en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025.

Le acompañarán los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin; el jefe de la inteligencia militar, Ígor Kostiukov, quien lideró la delegación en la ronda celebrada en enero en Estambul, y su adjunto, Yuri Zhigarlovski.

Anteriormente, el Kremlin descartó la participación directa de representantes de la Unión Europea (UE) en las negociaciones tripartitas, aunque la Comisión Europea ya había anunciado el envío de una delegación. Según Kiev, los encuentros con los europeos tendrán lugar aparte de las negociaciones tripartitas. EFE

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