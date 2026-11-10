Brent cae a 91 dólares tras decir Trump que guerra en Irán está prácticamente terminada

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Madrid, 10 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero baja este martes más del 1 %, hasta los 91 dólares, después de descender más del 5 % en la víspera, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la guerra con Irán está "prácticamente terminada en el plano militar".

A las 7:00 horas de este martes (6:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende ese 1,21 %, hasta los 91,45 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

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El brent cae nuevamente tras asegurar Trump que la guerra con Irán está "prácticamente terminada en el plano militar".

Trump hizo esta declaración tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

El presidente compareció por sorpresa en la Casa Blanca donde aseguró que Irán estaba "militarmente, prácticamente acabado", aunque advirtió de que Estados Unidos está preparado para volver a atacar.

Previamente, el presidente contó en la red Truth Social que su encuentro con el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, mediador en las conversaciones con Teherán, fue "excelente".

Según Trump, países de Oriente Medio como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait "prefieren mantener el 'statu quo'", según él, "la continuación del mayor bloqueo naval de la historia, sumado a la nueva "Operación Puerta de Hierro" (Operation Iron Gate)" para interrumpir las rutas de abastecimiento a Irán.

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En la víspera, el brent ya cerró con una fuerte caída del 5,8 %, después de que Trump considerara "altamente improbable" ordenar nuevos ataques contra Irán si avanzan las negociaciones para poner fin al conflicto.

En una entrevista telefónica con CNN el domingo, Trump insistió en que la presión económica está debilitando a Irán y acabará obligando a sus dirigentes a aceptar un acuerdo en los términos de Washington, que incluiría garantías sobre su programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que los desplazamientos de los mediadores en la negociación se habían interrumpido en los últimos días debido al impacto de los resultados electorales en Estados Unidos, que dieron a los demócratas el control del Congreso. EFE