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ASMAX en EICMA 2026: Más allá del futuro de la comunicación para motos

PR Newswire

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MILÁN, 10 de noviembre de 2026

MILÁN, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- ASMAX presentó su visión de la comunicación para motos de próxima generación en EICMA 2026 en el pabellón 6, stand H08, revelando un avance de su intercomunicador RoamX de última generación, mostrando colaboraciones exclusivas con ZXMOTO y el piloto de WorldSSP Valentin Debise, e introduciendo nuevas iniciativas para hacer que la conducción conectada sea más accesible en todo el mundo.

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RoamX: Un nuevo capítulo en la comunicación durante la conducción

El elemento central de la presentación fue RoamX, el primer intercomunicador para motos con pantalla en el mundo, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. Desarrollado en torno a un chip de nueva generación tras más de dos años de ingeniería, RoamX cuenta con una pantalla integrada, comunicación Mesh para hasta 32 usuarios y un asistente de voz con IA mejorado. Los prototipos funcionales muestran la visión de ASMAX para lograr experiencias de conducción más intuitivas, inteligentes y personalizadas.

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Poniendo Mesh al alcance de más motociclistas

Más allá de sus innovaciones emblemáticas, ASMAX destacó su compromiso de hacer que la tecnología de comunicación avanzada sea accesible a un mayor número de motociclistas. El ASMAX S2 combina la comunicación Mesh con un precio asequible, ofreciendo una entrada accesible la conducción en grupo conectado. Al reducir las barreras de acceso a la tecnología Mesh, ASMAX pretende animar a más motociclistas a experimentar las ventajas de mantenerse conectados en la carretera.

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Alianzas en las carreras, pasión compartida

EICMA también reunió a dos importantes colaboradores de ASMAX: Zhang Xue, fundador y director ejecutivo de ZXMOTO, y Valentin Debise, embajador global de la marca ASMAX y piloto profesional del Campeonato Mundial de Supersport.

El evento presentó la edición de colaboración de ZXMOTO, con un diseño inspirado en las carreras, junto con la ASMAX Debise Racing Edition, una edición especial de coleccionista desarrollada en torno a la colaboración con Valentin Debise. En conjunto, estas colaboraciones reflejan el espíritu compartido de ingeniería, rendimiento y pasión que une a la industria de las motocicletas con sus pilotos.

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ASMAX Open Road Program: Convirtiendo los sueños de andar en moto en realidad

Más allá de los productos, ASMAX presentó el ASMAX Open Road Program, que apoya los sueños de los motociclistas, sus viajes en moto y sus proyectos creativos. Los solicitantes seleccionados podrán recibir subvenciones económicas de ASMAX para ayudarles a hacer realidad las aventuras en motos de sus sueños. El programa se lanzará inicialmente en Europa y el sudeste asiático, con planes de expansión global. Los motociclistas y creadores interesados pueden obtener más información y presentar su solicitud a través de www.asmaxconnect.com.

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Bajo el lema "BEYOND THE NEXT", ASMAX continúa conectando la tecnología, las personas y la comunidad motociclista global.

Acerca de ASMAX

ASMAX es una marca mundial de tecnología de comunicación para actividades al aire libre, centrada en la conducción inteligente y las experiencias conectadas, que desarrolla soluciones de comunicación inteligentes que acercan a los motoristas entre sí. Sitio web: www.asmaxconnect.com

Contactos:Alianzas de distribución y ventas: sales@asmaxworld.comConsultas de marketing y colaboración: marketing@asmaxworld.com

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FUENTE ASMAX