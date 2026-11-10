OCDE: El Sur Global paga hasta siete veces más que en la UE por un mismo un proyecto solar

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París/Antalya (Turquía), 10 nov (EFE).- Desarrollar un mismo proyecto de energía solar resulta entre cuatro y siete veces más costoso en el Sur Global que en países de la UE como España o Francia, advirtió en una entrevista con EFE el director de Medio Ambiente de la OCDE, Jaime de Bourbon de Parme.

"Si se observa la financiación global, existen barreras específicas para el Sur Global. El coste de la financiación es más alto que en el Norte Global. De modo que, por un mismo proyecto solar en Francia o en España, en los países en desarrollo se pagaría entre cuatro y siete veces más", señaló De Bourbon de Parme, representante del organismo multilateral en la COP31 de Antalya (Turquía).

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Esta asimetría financiera obedece "a menudo" a un riesgo percibido por parte de los inversores, "aunque también existe un riesgo real".

"Esto es motivo de gran preocupación. Por tanto, debemos analizar qué es lo que encarece ese coste (...) Nuestro consejo para cada país sería examinarlo de forma diferenciada y caso por caso", expuso el director de Medio Ambiente de la institución con sede en París.

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De Bourbon de Parme realizó estas declaraciones tras la presentación del informe anual de la OCDE 'The Climate Action Monitor 2026' de cara a la COP31, que ofrece un diagnóstico sobre las trayectorias de emisiones globales, la evolución de las políticas públicas de mitigación y el recrudecimiento de las amenazas climáticas.

El director resaltó que la adopción de políticas climáticas ha crecido un 31 % de media global desde el Acuerdo de París hace diez años y destacó que los países miembros de la OCDE han reducido sus emisiones netas en la última década.

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"Eso jamás habría ocurrido si el mundo no se hubiera unido para fijar un objetivo común y, a partir de ahí, los gobiernos no hubieran establecido sus propias metas intermedias sobre cómo contribuir a ese objetivo", sostuvo.

Sin embargo, las emisiones en el resto del mundo han continuado al alza y el planeta todavía no ha alcanzado su techo de emisiones, constató el responsable.

Mientras que los países miembros de la OCDE -38 naciones, entre las que figuran la mayoría de la UE, Estados Unidos, Costa Rica, México, Colombia y Chile- alcanzaron su pico en 2007 y han reducido sus emisiones un 11 % desde 2015, las de los países socios (grandes economías emergentes como China e India) aumentaron un 12 % desde 2015 impulsadas por su crecimiento industrial y su demanda energética.

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De Bourbon de Parme abordó las ayudas a los combustibles fósiles y apuntó que estas van, en ocasiones, "en contra de otros objetivos de los propios gobiernos, por ejemplo en materia ambiental o climática".

"Aconsejamos a los gobiernos que conceden ayudas o subvenciones temporales que las hagan realmente temporales, no permanentes, y más dirigidas a las personas a las que de verdad se intenta ayudar, manteniendo al mismo tiempo los incentivos de precios para facilitar la transición", expuso.

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Según la OCDE, los países desarrollados movilizaron casi 137.000 millones de dólares en 2024, el último año con datos completos, por encima del antiguo compromiso de 100.000 millones, pero menos de la mitad del nuevo objetivo para 2035.

"El NCQG (Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado) comenzará el próximo año. Así que empezaremos a analizar qué papel desempeña la OCDE en el seguimiento de la financiación global", adelantó De Bourbon de Parme.

Según la ONU, los países en desarrollo necesitarán hasta 365.000 millones de dólares anuales para adaptación en 2035, frente a los apenas 26.000 millones de financiación pública internacional recibidos en 2023, 2.000 millones menos que en 2022. EFE