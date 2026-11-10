Las exportaciones chinas crecen un 28,7 % en octubre gracias a IA y a tecnologías 'verdes'

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(Actualiza con detalles adicionales y comentarios de analistas)

Shanghái (China), 10 nov (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 28,7 % interanual en octubre hasta unos 2,79 billones de yuanes (418.248 millones de dólares, 372.678 millones de euros) gracias a la demanda para inteligencia artificial (IA) y a las tecnologías 'verdes'.

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Esto supone una leve ralentización frente al crecimiento del 29,6 % que registró el mes previo, aunque sigue en cualquier caso muy por encima del 18,6 o el 17,8 % de las dos lecturas anteriores, fortaleciendo así a las ventas al extranjero como un motor clave para la segunda economía mundial ante sus problemas internos de demanda.

Las cifras divulgadas hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 34,7 % en comparación con el mismo mes de 2025 para las importaciones, que alcanzaron unos 2,08 billones de yuanes (311.416 millones de dólares, 277.486 millones de euros).

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Así, en el décimo mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 712.780 millones de yuanes (106.831 millones de dólares, 95.192 millones de euros), lo que supone un aumento del 11,29 % en términos interanuales, según cálculos efectuados por EFE.

En octubre, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 4,87 billones de yuanes (729.664 millones de dólares, 650.164 millones de euros), un alza del 31,2 % en comparación con el mismo mes del último ejercicio.

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Los datos divulgados hoy también reflejan que ese indicador creció un 20 % en el acumulado entre enero y octubre, con las importaciones elevándose más (+23,6 %) que las exportaciones (+17,6 %).

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

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En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 35,2 % interanual hasta unos 412.330 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo todavía más rápido (+41,6 %) para situarse en 307.050 millones de dólares, algo pese a lo que el superávit superó la barrera del billón de dólares en el acumulado del año.

Esto supera las expectativas de los analistas, que anticipaban una subida del 33,5 % para las ventas al exterior y del 32 % para las compras de bienes foráneos.

Nguyen Hoang Nam, analista de la consultora británica Capital Economics, apunta que las exportaciones de chips y equipos para computación aportaron 14 puntos al avance de las ventas, aunque en el caso de los primeros se debe a la subida de los precios, ya que su volumen cayó un 2,4 % interanual.

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Por su parte, los vehículos eléctricos vendieron un 33,8 % más al exterior, en parte gracias a una mayor demanda ante el alza de los combustibles por el impacto de la guerra en Oriente Medio.

Acerca de las importaciones, el experto atribuye su subida precisamente a un repunte de la llegada de crudo ante una mejora de las líneas de suministro procedentes de esa parte del mundo, y matiza que el resto de sectores sigue dibujando un panorama de "debilidad de la demanda" a nivel nacional.

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Según Bloomberg, casi un tercio del desequilibrio comercial chino se corresponde a sus intercambios con la Unión Europea (UE); a este respecto, Nguyen asegura que las últimas medidas aplicadas por Bruselas para tratar de corregir la coyuntura "solo cubren una pequeña porción de las exportaciones chinas y probablemente no tendrán un gran impacto sobre su economía". EFE

(foto) (vídeo)