6-23. Los Bills de Josh Allen dan una estocada a los Vikings

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Washington, 9 nov (EFE).- Los Buffalo Bills ganaron este lunes por 6-23 a los Minnesota Vikings en el último partido de la Semana 9 de la NFL y endosaron la segunda derrota consecutiva al que fuera el último equipo invicto de la liga, que presume de la mejor defensa del campeonato.

Los Bills (7-1) lideran la División Este de la AFC con el mejor registro de la liga, que solo igualan los San Francisco 49ers en la Conferencia Nacional.

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Los Vikings (6-2), por su lado, han caído a la tercera plaza de la División Norte de la NFC tras sus últimas dos derrotas, por detrás de los Chicago Bears (7-2) y de los Detroit Lions (6-2).

Fue un partido duro de roer el que disputaron en Minneapolis este lunes los Bills y los Vikings, con dos defensas de élite que chocaron hasta que la ofensiva de Buffalo, liderada por Josh Allen, terminó por decantar la balanza.

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Allen completó 21 de 31 pases para 234 yardas, con un 'touchdown', aunque recibió una intercepción y sufrió cuatro 'sacks' para una pérdida de 29 yardas.

La ofensiva de los Vikings no tuvo su noche. Kevin O'Connell sentó a Carson Wentz después de completar solo 8 de 25 pases para 81 yardas y lanzar dos intercepciones. Su reemplazo, Max Brosmer, terminó con 6 de 7 pases para 58 yardas.

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El primer 'touchdown' de la noche llegó a 00:44 del descanso, con un pase de 25 yardas de Allen cuando le estaban derribando para Keleki Latu en la zona de anotación.

En ese momento el resultado era de 3-3 y Allen ya había lanzado una intercepción. Los Vikings, pese al poco tiempo disponible, lograron un 'field goal' antes del descanso para el 6-10.

Fue en la segunda mitad cuando los Vikings y Wentz se vinieron abajo. Un 'field goal' de los Bills en el tercer cuarto y otro 'touchdown', obra de James Cook III tras una carrera de cinco yardas, situaron a Buffalo a dos posesiones de distancia.

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Otro 'field goal' en el tramo final puso la guinda para el 6-23 definitivo, humillante para los Vikings.

"Sabíamos que iba a ser un partido que se decidiría en los cuatro cuartos. Acabamos de enfrentarnos a un gran equipo, muy bien entrenado. Su defensa es la mejor de la liga por algo. Peleamos y creo que acabamos desgastándolos en el último cuarto. Nuestra defensa estuvo fantástica", explicó Allen al finalizar el juego.

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