La coalición para Yemen intercepta dos misiles balístico y de crucero lanzados por los hutíes contra Riad

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Las fuerzas de defensa de la coalición internacional para Yemen liderada por Arabia Saudí han interceptado y destruido este martes dos misiles --uno balístico y otro de crucero-- lanzados por la milicia rebelde hutí con destino a la capital del país, Riad, según ha informado el portavoz de la coalición, Turki al Maliki.

Tras el lanzamiento de los proyectiles, la Plataforma Nacional de Alerta Temprana de la Ciudad de Riad emitió un aviso urgente a la población advirtiendo de un "peligro potencial" en la zona y solicitando a los ciudadanos que siguieran estrictamente las recomendaciones de seguridad de los servicios de emergencia.

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Posteriormente, la Dirección General de Defensa Civil de Arabia Saudí ha emitido un nuevo comunicado confirmando que "el peligro ha pasado en la Ciudad de Riad", al tiempo que ha instado a la población a mantener la cautela, evitar las aglomeraciones y no realizar grabaciones en vídeo del lugar de los hechos por motivos de seguridad.

Por el momento, las autoridades saudíes no han informado sobre la existencia de daños materiales o víctimas mortales a causa de los restos del material interceptado.