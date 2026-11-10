Las corredurías chinas renuevan su apuesta por la IA, pero también aconsejan diversificar

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Shanghái (China), 10 nov (EFE).- Múltiples firmas de valores chinas han publicado en los últimos días sus estrategias de inversión de cara al próximo año, y coinciden en que el relato sobre el auge de la inteligencia artificial (IA) aún no ha llegado a su fin pese a que analistas internacionales ponen en duda su sostenibilidad.

Según una recopilación publicada por el portal financiero Eastmoney, importantes sociedades como Citic Securities o Huatai Securities consideran que la IA seguirá creciendo, pero consideran que el mercado exigirá cada vez más pruebas sobre la rentabilidad del gasto en el desarrollo y la aplicación de esta tecnología.

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Wang Weiguang, analista de Huatai, cree que el mercado pasará de subidas generalizadas a una coyuntura de "pausa a mitad del ciclo", algo sobre lo que también se pronuncia el jefe de estrategia de Citic, Bao Chengchao, quien anticipa "desigualdad" dentro del sector tecnológico.

Fu Jingtao, de Shenwan Hongyuan, descarta una "nueva gran subida bursátil a corto plazo" y recomienda a los inversores esperar a que se produzcan avances en los modelos extensos de IA y sus aplicaciones, aunque cree que la próxima fase alcista, que podría llegar dentro de "varios trimestres", vendrá protagonizada igualmente por esta incipiente tecnología.

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En su opinión, tras las fuertes caídas -las bolsas chinas marcaron su peor octubre en una década-, "se están acumulando fuerzas para un rebote" que podría llegar hacia la primavera o incluso antes.

China Securities considera que el pesimismo de los inversores ya ha quedado reflejado en las cotizaciones y que, por tanto, el margen de caída de los mercados es limitado, por lo que pronostica una recuperación "en forma de 'U'" con el tercer trimestre de 2027 como "período decisivo".

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En cualquier caso, varios de estos informes incluyen una misma recomendación para inversores, la de diversificar sus carteras hacia sectores como las empresas exportadoras competitivas, los activos con rentabilidades estables o las iniciativas de construcción de redes públicas de infraestructuras o de renovación urbana.

Bao asegura que, si la IA entra en una "fase de pausa", otros sectores no relacionados podrían encontrar una oportunidad de recuperación, favoreciendo una recuperación bursátil en la que participasen más sectores, con "numerosas oportunidades selectivas".

El optimismo de las firmas chinas contrasta con algunos expertos extranjeros como el economista jefe de la consultora británica Capital Economics, Neil Shearing, quien advierte que, a nivel global, "la actual racha alcista de los mercados (derivada del auge de la IA) podría estar entrando en su fase final".

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En su opinión, existen numerosas señales de sobrevaloración, como la elevada concentración bursátil, las altas expectativas sobre beneficios o valoraciones del referencial estadounidense S&P 500 no vistas desde el año 2000.

Shearing indica que el auge de la IA, que ha contribuido hasta en un tercio al crecimiento del PIB estadounidense y ha sostenido el comercio mundial -buena parte del incremento en China se corresponde a ese sector-, dejan paso ahora a dudas sobre su rentabilidad, por mucho que la tecnología se traduzca en un aumento de la productividad a medio plazo. EFE

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