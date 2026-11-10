La noche electoral en EE.UU. reunió a 31,2 millones de espectadores, según Nielsen

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Miami (EE.UU.), 10 nov (EFE).- La cobertura televisiva de la noche electoral de las legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos reunió a 31,2 millones de espectadores en 13 cadenas, entre ellas las de habla hispana Univision, Telemundo y CNN en Español, según datos de la empresa de medición de audiencias Nielsen.

Nielsen midió la franja de máxima audiencia aproximadamente entre las 20:00 y las 23:00 hora del este de EE.UU. (1:00 y 4:00 GMT del miércoles), e incluyó la emisión simultánea de algunas cadenas en sus plataformas digitales, como Peacock (NBC) y Paramount+ (CBS).

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La audiencia alcanzó su punto máximo, 32,4 millones de espectadores, en la media hora que siguió a las 21:30.

El 57 por ciento sintonizó la noche electoral en las cadenas de televisión abierta y el 43 por ciento en las de cable.

Los mayores de 55 años sumaron 19,7 millones de espectadores, más de seis de cada diez, frente a los 2,85 millones de entre 18 y 34 años.

La cifra total supera los 25,4 millones que Nielsen registró en las legislativas de 2022, aunque queda por debajo de los 36,1 millones de 2018, el dato más alto de la serie de la empresa, que arranca en 2002.

Nielsen precisó que los resultados de este año se basan en un sistema de medición implantado en septiembre de 2025, que combina grandes volúmenes de datos con su panel de audiencia, y que las cadenas incluidas cambian de una elección a otra. EFE

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