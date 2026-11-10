El presidente del banco central argentino, Santiago Bausili, liderará el consejo consultivo americano del BIS

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La Junta de Directores del Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha anunciado este martes el nombramiento del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, como jefe del Consejo Consultivo para las Américas (CCA) de la entidad por un periodo de dos años a iniciar el 1 de abril de 2027.

Asimismo, el BIS ha prorrogado el mandato del gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, como responsable del CCA hasta el 31 de marzo de 2027.

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El CCA se creó en mayo de 2008 como órgano consultivo del BIS y está integrado por los gobernadores de los ocho bancos centrales miembros del BIS en América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos. Su secretaría comparte ubicación en Ciudad de México con la representación del BIS para el continente.

Por otro lado, los gobernadores de los bancos centrales reunidos en el Foro sobre la Economía Global (GEM) del BIS han elegido al gobernador del Banco de Corea, Shin Hyun-song, como nuevo presidente del Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado (CPMI) para un mandato renovable de tres años.

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Shin ya tomó posesión del cargo el pasado domingo 1 de noviembre tras relevar al gobernador del Banco de Italia y presidente de la Junta de Directores del BIS, Fabio Panetta.

El CPMI reúne a bancos centrales de todo el mundo con el fin de supervisar y analizar la evolución de los sistemas de pago, compensación y liquidación, así como de elaborar normas y directrices internacionales.