El papa recuerda una frase de Francisco: "Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lio"

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Córdoba (Argentina), 10 nov (EFE).- El papa León XIV pidió este martes a los religiosos argentinos que "¡sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!", en el acto que se celebró a las puertas de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba, ante decenas de miles de fieles, en la tercera jornada de su viaje a Argentina.

"Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo", añadió el papa citando la famosa frase del papa argentino, "Hagan lio", en la Jornada de la Juventud de Brasil.

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El papa viajó hoy hasta Córdoba, a unos 700 kilómetros de Buenos Aires, para celebrar una misa para 650.000 personas y después acudió a la catedral en esta ciudad muy vinculada con Francisco (2013-2025), donde comenzó su formación como jesuita y donde residió dos años entre1990 y 1992 tras dejar sus responsabilidades como provincial de la congregación.

León XIV propuso a la Iglesia argentina los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola para que eviten que "el cansancio o la rutina" terminen por apagar la vocación.

"Después de pocos o muchos años de haberle dicho sí al Maestro, podríamos acostumbrarnos a cosas que antes nos habrían inquietado: dureza con los demás, resistencia a dejarnos corregir, rivalidades, afectos, pecados o apegos que nos van quitando libertad. Puede suceder incluso algo más grave: que aprendamos a justificarlo todo, encontrando razones pastorales, comunitarias o personales para aquello que sabemos que no está bien", dijo a los religiosos.

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Les indicó que su prioridad debe ser escuchar a los más necesitados: "El papa Francisco lo expresó con palabras que merecen ser recordadas: la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual", dijo León XIV indicando a los religiosos que "el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta".

"También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello", dijo a los religiosos que le escucharon en la plaza delante de la catedral.

A los representantes de la Iglesia Católica les recordó que "quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo" y volvió a mencionar a Francisco cuando manifestó que "la Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está para llevar a todos a Cristo y su Evangelio".

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El papa también observó que "hay también otras formas de dar testimonio, perseverando en medio del sufrimiento" y citó "su reciente hospitalización" por un cáncer pulmonar que le fue extirpado con éxito.

Les instó también "a servirse de la tecnología para continuar dando testimonio. Es maravillosa. Sean creativos y encuentren nuevos modos de seguir predicando", después de escuchar el audio grabado de un sacerdote con parálisis cerebral y que contó que usa una aplicación para poder hablar.

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"Queridos amigos, recuerden, lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación. Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo: nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios", los animó en su último acto en Córdoba antes de regresar a Buenos Aires para la vigilia con los jóvenes. EFE

(foto)(vídeo)