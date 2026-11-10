Descubren el par de cuásares compactos más antiguo del universo

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Redacción Ciencia, 10 nov (EFE).- El par de cuásares compactos más lejano —y, por lo tanto, más antiguo— conocido, que se formó tan solo 900 millones de años después del Big Bang, ha sido descubierto con datos del telescopio Gemini Norte de Hawái y del telescopio Espacial James Webb.

El equipo internacional que publica un estudio en The Astrophysical Journal Letters, señala que no existe una explicación teórica que permita entender cómo estos dos agujeros negros, en plena fase de alimentación, pudieron alcanzar masas tan grandes en una etapa tan temprana del universo.

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Los cuásares son nucleos muy brillantes de galaxias distantes, los cuales están alimentados por agujeros negros supermasivos en su interior y que desatan un torrente de radiación, pero esa fase de cuásar es relativamente breve.

El par ahora descubierto ha sido identificado como J1602+4228AB y apodado con el nombre hawaiano de Nāpōwawāʻenakaulua, que se traduce como: 'Dos cuerpos celestes de una oscuridad poderosa e insondable, en el resplandor del calor que reencarna la energía en el universo'.

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Ambos objetos tienen una escasa separación entre sí, lo que convierte a este cuásar en el más compacto detectado durante el 'amanecer cósmico', una etapa más temprana del universo.

Aunque los astrónomos creen que los pares de cuásares son comunes, encontrar y caracterizar estos objetos energéticos es poco frecuente, y es más excepcional encontrarlos en una etapa tan temprana de la historia cósmica.

Los dos cuásares están separados por unos 18.100 años luz, aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Vía Láctea y tienen masas de 1.500 millones y 400 millones de veces la del Sol, respectivamente.

Durante su periodo de formación, unos 900 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas, galaxias y agujeros negros del universo todavía eran relativamente jóvenes.

La enorme masa que ya habían alcanzado en esa época representa, por lo tanto, "un desafío para nuestra comprensión actual de cómo se forman las grandes estructuras cósmicas del universo", señaló Silvia Onorato, investigadora asociada del Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica-Infrarroja (NOIRLab), del que depende Gemini Norte.

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“No existe una explicación teórica definitiva de cómo puede existir siquiera uno de estos cuásares gigantes en una etapa tan temprana de la historia de nuestro universo, y mucho menos dos".

Aunque el origen de Nāpōwawāʻenakaulua es un misterio, el equipo plantea que podría ser una señal de una concentración extrema de materia en el universo temprano, donde las interacciones entre las galaxias habrían impulsado simultáneamente la formación de estrellas y el rápido crecimiento de los agujeros negros, explicó el NOIRLab.

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Este par de cuásares es -aseguró Onorato- un entorno verdaderamente único, un laboratorio que permite a los astrónomos estudiar cómo se formaron las primeras galaxias masivas y sus agujeros negros centrales mediante interacciones directas entre galaxias en esos primeros tiempos.