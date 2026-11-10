Chile inicia pruebas finales para el primer teleférico de transporte de pasajeros en 2027

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Santiago de Chile, 10 nov (EFE).- Chile comenzó este martes las pruebas finales para la puesta en marcha, a inicios de 2027, del primer teleférico para el transporte de pasajeros del país, que abrirá sus puertas al público en la capital Santiago.

El teleférico, cuya inversión asciende a 80 millones de dólares, conectará los barrios de Providencia y Huechuraba, en el oriente y norte de la capital chilena, y sobrevolará el Parque Metropolitano, uno de los principales pulmones de la capital.

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"Esto es un hito histórico, es el primer teleférico de transportes de pasajeros, no solo de turistas ni de deportistas. Esto es un cambio radical, es un modelo que se puede llevar a otras ciudades", destacó durante una visita a las obras el presidente chileno, José Antonio Kast.

El trayecto completo, que abarca 3,4 kilómetros de longitud, tomará aproximadamente trece minutos, frente a desplazamientos en auto o bus que actualmente pueden durar hasta una hora.

El teleférico, que funcionará con energía 100 % eléctrica, dispondrá de 121 cabinas, con capacidad para 10 pasajeros sentados cada uno, y podrá transportar hasta 3.000 personas por hora por sentido.

"Estamos felices y agradecidos, pero también mantenemos una esperanza de que todos podamos subirnos al teleférico", indicó Carmen Arancibia, vecina de Huechubara que intervino en el acto oficial y pidió al Gobierno que las tarifas sean reducidas para que el teleférico sea asequible para todos los bolsillos.

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El nuevo telefperico se enmarca en la apuesta de la capital chilena por fortalecer el transporte sostenible, con un parque que ya cuenta con más de 4.000 buses eléctricos, lo que representa más del 60 % de la flota total y ha posicionado a Santiago como la ciudad fuera de China con mayor número de buses eléctricos en circulación, según datos oficiales. EFE

(foto)