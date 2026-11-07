Irán informa de un incendio en un petrolero que impactó contra una mina en una ruta "prohibida" en Ormuz

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Las autoridades iraníes han informado este domingo de un incendio en un petrolero que impactó contra una mina cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz sin la autorización de Teherán.

El petrolero se encontraba en el este del estrecho y viajaba por "una zona prohibida e insegura" sin atender a las "advertencias regulares" de las autoridades iraníes y apagando sus sistemas de navegación, según recoge la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

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"Se ha declarado un incendio y ha quedado inmovilizado tras impactar con una mina naval", ha explicado la Armada iraní. "Este es el destino de todos los buques que ignoran las advertencia y viajan por zonas prohibidas", ha añadido.

Irán ha limitado el paso por el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de la aviación estadounidense e israelí sobre su territorio, lo que ha generado un alza de los precios del petróleo en todo el mundo por tratarse de una ruta de exportación clave para el crudo de la región de Oriente Próximo.

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