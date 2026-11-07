ACS niega con "toda rotundidad" una OPA sobre Hochtief y descarta la venta de su filial estadounidense Turner

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ACS ha desmentido "con toda rotundidad" haber considerado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre las acciones de su filial alemana Hochtief, así como la venta de su filial norteamericana Turner, después de las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre posibles movimientos corporativos del grupo.

En una comunicación remitida este sábado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía presidida por Florentino Pérez ha desmentido expresamente ambas posibilidades y ha querido aclarar su posición ante las noticias aparecidas en los últimos días.

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"Ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación, el Grupo ACS manifiesta con toda rotundidad que no ha considerado ni la presentación de una OPA sobre acciones de su filial alemana Hochtief A.G. ni la venta de las acciones de su filial norteamericana Turner", ha mostrado la comunicación de la compañía firmada por el consejero-secretario de la compañía, José Luis del Valle Pérez.

La aclaración de ACS se produce después de que Hochtief registrase el pasado viernes una subida del 5,54% en la Bolsa de Fráncfort, hasta los 365,6 euros por acción, tras trascender que la constructora española estaría estudiando distintas alternativas para hacerse con el 100% de su filial alemana.

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Por el momento, ACS controla el 75,7% del capital de Hochtief, por lo que el porcentaje restante se sitúa en el 24,3%. A precios de cierre de esta sesión, la adquisición de dicha participación podría suponer un desembolso de algo más de 6.900 millones de euros.

Sin embargo, ACS ha rechazado que haya contemplado siquiera la presentación de una OPA sobre los títulos de Hochtief, al tiempo que ha descartado también cualquier consideración sobre la venta de Turner, su filial estadounidense.

La comunicación se ha realizado al amparo del artículo 17 del Reglamento europeo sobre abuso de mercado y del artículo 226 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.